Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana targata Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi di mercoledì 15 e giovedì 16 marzo riportano che Matilde chiederà l'aiuto del banchiere Umberto per salvare le sorti degli abiti nuziali.

Diletta proporrà a Vittorio un nuovo articolo scritto di suo pugno per il Paradiso Market, mentre Marcello diverrà sospettoso notando il mood distaccato di Ludovica.

Don Saverio, infine, farà dietrofront in quanto si deciderà a dare il proprio sostegno morale a Clara con la sua passione per il ciclismo, mentre Conti continuerà ad essere ignaro di cosa stia tramando Frigerio.

Matilde chiederà aiuto a Umberto per risollevare le sorti degli abiti nuziali

Armando, non avendo altra scelta, cederà alle richieste di Don Saverio, e permetterà a Clara di proseguire coi suoi allenamenti. Alfredo, esausto per i compromessi imposti da Irene, porrà la stessa dinanzi a un bivio: o rendono pubblica la loro relazione oppure possono lasciarsi.

Matilde non riuscirà ad esportare la collezione sposa all'estero, quindi penserà di chiedere aiuto a Guarnieri senior per risollevare le sorti della boutique.

D'Ambrosio, successivamente, consegnerà un suo nuovo articolo a Vittorio nella speranza che il direttore possa farlo pubblicare nel Paradiso Market.

Ludovica, a seguito dell'ammissione della contessa di un filrt tra lei e Marcello, si dimostrerà gelida nei riguardi dell'ex partner.

Il cameriere diverrà quindi sospettoso a causa dell'ambiguo atteggiamento della vicepresidentessa del Circolo verso di lui.

Ezio, invece, sarà sempre più intenzionato a convincere Gemma ad affidare a lui e a Veronica il suo bimbo e, per riuscire in tale intento, ordirà un piano ad hoc.

Gemma incontrerà una ragazza madre

Maria spingerà con successo Irene a confessare di avere una storia con Alfredo.

Barbieri, desideroso di capire perché l'ex si è comportata con tanto distacco nei suoi riguardi, chiederà lumi a Flora, ma la stilista non dirà nulla per non mettere l'amica Ludovica in difficoltà.

Gemma, dopo aver incontrato una ragazza madre, opererà una scelta in merito al futuro del bimbo che porta in grembo. Clara riceverà il supporto di Don Saverio, il quale capirà che sarà meglio dare una mano alla nipote con la sua passione per il ciclismo.

Vittorio fantasticherà un futuro al Paradiso assieme a Matilde nel quale potranno esportare il marchio dell'atelier all'estero, ma Conti non saprà cosa sta tramando Frigerio.