Al Paradiso delle signore, lunedì 3 aprile si aprirà una settimana all''insegna delle emozioni e secondo le anticipazioni della puntata, la scelta di Gemma (Gaia Bavaro) di convolare a nozze con Roberto (Filippo Scarafia) sembrerà definitiva. Il pubblicitario, infatti, parlerà di tutto a Vittorio (Alessandro Tersigni) e inviterà la sua futura moglie ad un'uscita ufficiale al circolo. Nel frattempo, Marco (Moisè Curia) spiegherà a suo fratello i motivi del suo ritorno e quando si ripresenterà alla serata al circolo stupirà la sua ex fidanzata. Ci sarà spazio anche per Vito (Elia Tedesco), disperato per la distanza che Maria (Chiara Russo) ha messo tra loro, mentre Francesco ascolterà lo sfogo della sarta.

Infine, Vittorio penserà a come muoversi per far fronte alla concorrenza, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) riceverà una notizia misteriosa che la sconvolgerà.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Roberto parla a Conti delle nozze

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 3 aprile raccontano che le nozze tra Roberto e Gemma sembreranno ormai decise. Il pubblicitario inizierà a parlare con Vittorio della decisione presa con la signorina Zanatta, raccontandogli tutti i retroscena di questo passo importante. Nel frattempo, Marco spiegherà a Tancredi perché è tornato in Italia, ma i motivi che il giovane giornalista racconterà a suo fratello non convinceranno fino in fondo il marito di Matilde.

Nel frattempo, Adelaide riceverà una notizia misteriosa che la sconvolgerà, ma le trame della puntata non spiegano di cosa si tratterà.

Anticipazioni puntata di lunedì 3 aprile: Marco incontrerà Gemma e Roberto

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 3 aprile vedrà protagonista la futura coppia di sposi, Roberto e Gemma, alle prese con la prima uscita ufficiale da fidanzati.

Il pubblicitario, infatti, inviterà la signorina Zanatta a trascorrere la serata al circolo per il debutto in società, ma i due saranno sorpresi quando si ritroveranno di fronte Marco Di Sant'Erasmo. Nel frattempo, Vittorio inizierà a pensare a come affrontare la concorrenza, a cominciare dall'azienda che si dovrà occupare del confezionamento al posto della Palmieri.

Maria furiosa con Vito, Lamantia disperato per averla persa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata di lunedì 3 aprile ci sarà ampio spazio anche per Maria e Vito. Il rapporto tra i due sembrerà ormai irrecuperabile e Lamantia sarà disperato per la ragazza che non avrà nessuna intenzione di perdonare le sue bugie. Maria, nel frattempo, si confiderà con Francesco su quanto è accaduto tra lei e il contabile e il ragazzo ascolterà lo sfogo della sarta che tanto le sta a cuore.