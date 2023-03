L'appuntamento con il finale de Il Paradiso delle signore 7 sarà caratterizzato da un ritorno importante in scena che non passerà inosservato tra i numerosi fan e spettatori della soap.

A rientrare a Milano, dopo un breve periodo di assenza, sarà il giovane Marco Di Sant'Erasmo che, ancora una volta, rimetterà piede in città senza la sua amata Stefania.

E, questo distacco tra i due fidanzati, potrebbe far scoprire a Marco di non essersi ancora dimenticato della sua ex fidanzata, Gemma.

Il ritorno di Marco spiazza Gemma: anticipazioni Il Paradiso 7 finale

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Gemma si ritroverà a dover fare un'attenta valutazione legata alla sua condizione.

La venere, infatti, riceverà una proposta importante da parte di Roberto che le chiederà ufficialmente di diventare sua moglie.

In questo modo, infatti, i due potrebbero mettere in atto un "matrimonio combinato" e far sì che entrambi ne escano "puliti" agli occhi della società bigotta degli anni Sessanta.

Una proposta che Gemma prenderà in considerazione e, alla fine, deciderà di accettarla nonostante il parere negativo di sua mamma.

Marco torna per Gemma nel finale de Il Paradiso delle signore 7?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sul finale di stagione de Il Paradiso delle signore trasmesso nel corso del mese di aprile e durante la prima settimana di maggio, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno del giovane Marco.

La presenza del nipote della contessa, rientrato a Milano dopo un breve periodo di assenza, non passerà inosservata.

Da un lato, infatti, Gemma si renderà conto di non aver ancora dimenticato il suo ex fidanzato nonostante si sia sforzata in tutti i modi ad andare avanti e voltare pagina, complice la relazione tra il ragazzo e Stefania.

Il ritorno di Marco terrà banco nel coro del gran finale di questa settima stagione e a quel punto potrebbe accadere qualcosa di inaspettato tra i due.

Marco scopre di amare ancora Gemma nel finale de Il Paradiso 7?

Non si esclude, infatti, che questo ritorno di Marco in città, ancora una volta senza la sua fidanzata Stefania, possa essere legato a Gemma.

Il giovane nipote della contessa, infatti, potrebbe essersi reso conto di provare ancora dei sentimenti nei confronti della giovane figlia di Veronica, complice anche il riavvicinamento che c'era stato tra di loro quando Marco rientrò a Milano dopo il soggiorno in America.

E, a quel punto, proprio nel finale di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, Marco potrebbe confessare a Gemma di amarla ancora e di voler riprendere in mano le redini della loro relazione.