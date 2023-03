Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. La stagione attuale de Il paradiso delle signore non si sta rivelando poi così entusiasmante per Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari). La stilista, difatti, negli episodi iniziali dello sceneggiato ha dovuto più volte fare i conti coi colpi bassi della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), le quali hanno provato ad ostacolarla assegnando alcuni suoi compiti alla sarta Maria Puglisi (Chiara Russo).

Sgonfiatasi quest'orda di vessazioni, la figlia di Achille (Roberto Alpi) si sta trovando al momento a dover fare i conti col rapporto tribolato col fidanzato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), il quale dopo il fidanzamento ufficiale non sembra poi così intenzionato a sposarla. Come se non bastasse, Flora sta anche soffrendo emotivamente notando come i vertici dell'atelier meneghino non riconosco il suo valore e, di conseguenza, non la valorizzano come stilista. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Flora potrebbe licenziarsi se non le venisse riconosciuto il proprio valore.

Flora tra la permanenza al Paradiso delle Signore e l'approdo al nuovo atelier del partner

I piani orditi da Umberto assieme a Tancredi (Flavio Parenti) e Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) non sono più un segreto da qualche puntata a questa parte per Flora.

Quest'ultima, difatti, non ci ha messo molto a scoprire che Umberto avrebbe intenzione di creare un'altra boutique di moda a Palazzo Andreani, così da provare a far crollare economicamente il Paradiso e neutralizzare professionalmente Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

La reazione della stilista, però, non è stata affatto quello si auspicava il signor Guarnieri, difatti la ragazza è rimasta interdetta e sembra non aver preso ancora una decisione in tal senso.

Al cospetto di Flora si prospettano due opzioni: rimanere nella famiglia del Paradiso delle Signore oppure crearsi una nuova identità professionale nel nuovo atelier.

Ravasi jr potrebbe licenziarsi se non le venisse riconosciuto il proprio valore

Da Adelaide e Matilde, considerando la relazione tra la contessa e Umberto, Flora se lo sarebbe pure potuto aspettare un comportamento così scorretto nei suoi confronti, ma forse la stilista non si sarebbe aspettato invece un trattamento così distaccato e neutrale da parte di Vittorio nei suoi riguardi.

Qualora alla giovane Ravasi non dovesse ancora essere riconosciuto il suo valore nelle prossime puntate della soap opera di Rai 1, la stilista potrebbe decidere di licenziarsi.