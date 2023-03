Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso da lunedì al venerdì sulla prima rete Rai ma anche in streaming su RaiPlay. La recente notizia della gravidanza di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) ha messo in allarme, com'era lecito attendersi, sia mamma Veronica (Valentina Bartolo) che il patrigno Ezio Colombo (Massimo Poggio). Secondo le parole di Gemma, il bebè che porta in grembo è di Carlos, il quale si è sposato da poco con un'altra ragazza in quel di Buenos Aires, ma la verità sulla paternità del bambino potrebbe essere ben diversa.

Durante la cena organizzata per il ritorno di Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) in città, difatti, tra il giornalista e Gemma c'era stato un non troppo timido riavvicinamento, il quale era sembrato evolversi con un complice dialogo durato sino alle ore piccole. Essendo avvenuto off-screen tale scambio di vedute, i due ex fidanzati potrebbero essersi concessi una notte focosa, la quale andrebbe a coincidere col concepimento del bambino. Nonostante non vi siano spoiler ufficiali a confermarlo, Marco potrebbe riconoscere l'eventuale paternità del bimbo di Gemma.

Gli spoiler della soap opera targata Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi da lunedì 20 a venerdì 24 marzo, riportano che Roberto Landi (Filippo Scarafia) apprenderà da Gemma ciò che l'amica sta attraversando a causa della sua gravidanza, con la giovane Zanatta che rivelerà al pubblicitario anche di aver deciso di accettare la proposta avanzatale da Ezio e Veronica.

Quando, però, il redattore vedrà la cavallerizza del Circolo in abito da sposa sarà colto da un'idea inusuale, il quale potrebbe spingerlo a proporre a Zanatta junior di sposarsi. Tale eventuale matrimonio sarebbe di comodo, in quanto Landi nasconderebbe abilmente la propria omosessualità mentre Gemma eviterebbe di essere additata dalla società come ragazza madre.

Se Marco fosse il padre del bimbo che porta in grembo Gemma, il rampollo di casa Di Sant'Erasmo si troverebbe a un bivio non troppo confortante: da una parte la crisi sentimentale con Stefania (Grace Ambrose) e dall'altra parte la possibilità di diventare improvvisamente padre con l'ex al fianco.

Un po' per lo spettro sentimentale di Federico Cattaneo (Alessandro Fella) accanto alla scrittrice e un po' per il feeling ritrovato con l'ex partner, Marco potrebbe riconoscere l'eventuale paternità del bimbo di Gemma.

Ciò porterebbe a un inatteso ritorno di fiamma tra i due oltre che a un più che probabile matrimonio.