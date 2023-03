Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 promettono grandi colpi di scena nel corso delle prossime settimane. Al centro delle dinamiche continueranno a esserci le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a dover fare i conti con le difficoltà dettate dalla gravidanza, che metterà a dura prova la sua vita e quella dei suoi familiari.

Ezio e Veronica proveranno a proporre una soluzione plausibile alla ragazza, ma alla fine sarà la stessa Gemma a rendersi protagonista di una decisione che si preannuncia sconvolgente e spiazzante.

La gravidanza di Gemma anima casa Colombo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Veronica sarà molto preoccupata per le sorti di sua figlia e in accordo con Ezio le proporrà di voler crescere il suo bambino, così da fare in modo che la gente possa pensare che non sia stato concepito da Gemma.

In questo modo la giovane Venere verrebbe salvata dalla "gogna" che la condannerebbe per una gravidanza fuori dal matrimonio.

Peccato che questa proposta da parte di Ezio e Veronica non venga accettata dalla ragazza.

Gemma non avrà intenzione di rinunciare a suo figlio e non vuole che si possa pensare che quel bambino non lo abbia messo al mondo lei.

Gemma vuole crescere suo figlio da sola: anticipazioni Il paradiso 7 nuove puntate

La ragazza si mostrerà combattiva più che mai, motivo per il quale nel corso delle prossime nuove puntate si metterà all'opera per studiare un piano che possa permetterle di crescere da sola suo figlio, senza avere problemi.

Un piano non di facile attuazione: mamma Veronica la fermerà subito e proverà a farla ragionare con la speranza che la ragazza possa accettare la soluzione che lei ed Ezio hanno proposto.

Alla fine il colpo di scena non tarderà ad arrivare, dato che Gemma si ritroverà protagonista di una scelta che non passerà affatto inosservata.

Gemma prende una decisione sconvolgente: anticipazioni Il Paradiso 7

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Gemma prenderà una decisione che si preannuncia sconvolgente e finirà per avere delle conseguenze importanti non solo sulla gravidanza, ma anche sulle persone che le stanno intorno.

In particolar modo questa decisione clamorosa (per ora ancora sconosciuta) finirà per stravolgere i piani di Ezio e Gloria, i quali si erano promessi di riprendere in mano le redini del loro matrimonio e tornare a essere una coppia a tutti gli effetti.

Cosa succederà a questo punto? Quale sarà la scelta finale che farà Ezio?

Continua il boom di ascolti per Il Paradiso delle signore in tv e streaming

Questa stagione continua a registrare ottimi ascolti dal punto di vista dell'auditel. Settimana dopo settimana il gradimento del pubblico verso la soap cresce sempre più e ormai gli ascolti viaggiano su una media costante che supera la soglia dei due milioni di spettatori, con punte del 21% di share.

Grande successo per la soap anche su RaiPlay: a oggi Il Paradiso delle signore è uno dei contenuti più visti dal pubblico in streaming, subito dopo Mare Fuori, la serie evento che ha registrato numeri da capogiro sulla piattaforma online della tv di Stato, superando qualsiasi fiction trasmessa fino a questo momento sui canali Rai.