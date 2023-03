C'è sempre aria di novità al Paradiso delle signore 7, la soap di Rai 1 ambientata nella Milano degli anni Sessanta e le anticipazioni della puntata di mercoledì 29 marzo annunciano che la situazione di Veronica (Valentina Bartolo) arriverà a una svolta. La donna, infatti, riuscirà ad avere le prove del tradimento di Ezio (Massimo Poggio) e affronterà subito Gloria (Lara Komar) ricattandola. Adelaide (Vanessa Gravina), invece, proverà a recuperare il rapporto con Marcello (Pietro Masotti), e Irene (Francesca Del Fa) aiuterà Alfredo (Gabriele Anagni) a far riappacificare Elvira (Clara Danese) e Salvatore (Emanuel Caserio).

Ci sarà ampio spazio anche per Gemma (Gaia Bavaro) che sarà determinata a dimenticare Marco (Moisè Curia) accettando di sposare Roberto (Filippo Scarafia) e infine Francesco (Christian Roberto) penserà di affrontare Vito (Elia Tedesco).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Gemma, decisa a dimenticare Marco, sposerà Roberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 29 marzo raccontano che Gemma rifletterà molto sulla sua situazione con Marco. Le sue speranze di riconciliazione sembreranno essere vane, e questo la farà soffrire molto; per questo la ragazza sarà pronta ad accettare la proposta di matrimonio di Roberto e ad andare avanti con la sua vita. La signorina Zanatta sarà triste per la fine della sua relazione con Marco, ma saprà anche che deve guardare avanti e concentrarsi sul futuro soprattutto per il bene del bambino in arrivo.

Anticipazioni puntata di mercoledì 29 marzo: Veronica certa del tradimento di Ezio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 29 marzo vedrà protagonista anche Veronica che riuscirà a raccogliere tutte le prove necessarie ad avere il controllo sulla situazione. Dopo aver scoperto la relazione tra Gloria ed Ezio, Veronica non esiterà a ricattare la sua rivale.

Non contenta, la signora Zanatta imporrà anche che Gloria tronchi per sempre la sua relazione con Colombo e si dirà disposta a tutto pur di difendere la sua famiglia.

Adelaide cercherà di recuperare con Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata di mercoledì Adelaide proverà a risolvere la frattura che si è creata tra lei e Marcello.

Nonostante gli sforzi della contessa, la situazione non sembra risolversi facilmente, perché Barbieri non le perdonerà il fatto che Ludovica sia venuta a conoscenza della loro relazione. Nel frattempo, Alfredo proverà a far riappacificare Salvatore ed Elvira e per questo chiederà l'aiuto di Irene che non si tirerà indietro. Francesco, invece, si darà da fare per aiutare Maria e deciderà di parlare con Vito. Il ragazzo sarà molto determinato a risolvere la situazione e la sua intenzione sarà chiedere direttamente a Lamantia cosa ci facesse con la donna misteriosa.