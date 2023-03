Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 e nella settimana dal 3 al 7 aprile le novità saranno moltissime per i protagonisti della soap di Rai 1 ambientata negli anni Sessanta. Il ritorno di Marco sembrerà non intaccare la scelta di Gemma di sposare Roberto, ma entrambi nasconderanno una verità ancora non rivelata. Ezio inizierà a collaborare con Vittorio Conti per la confezione degli abiti, mentre Francesco sarà pronto a dichiarare i suoi sentimenti a Maria.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Roberto annuncerà il suo matrimonio con Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 3 al 7 aprile raccontano che dopo la proposta di matrimonio fatta a Gemma, Roberto parlerà con Vittorio delle sue nozze future con la Venere, parlandogli della sua scelta. L'uomo, inoltre, inviterà la sua futura moglie ad un'uscita ufficiale al Circolo, ma i due saranno sorpresi dall'arrivo improvviso di Marco che scombinerà gli equilibri. Il giornalista racconterà a Tancredi di essere ritornato in Italia dopo la fine della sua storia d'amore con Stefania e presto la notizia arriverà anche alle orecchie di Ezio e Veronica che però saranno concordi sul non rivelare a Gemma il vero motivo dell'arrivo del suo ex fidanzato.

Presto la signorina Zanatta verrà a sapere della rottura tra Marco e Stefania ma almeno nell'apparenza sembrerà comunque non interessata al suo ex. Il giornalista, dal canto suo, continuerà ad affermare di non poter mai dimenticare Stefania, ma sia lui che Gemma nasconderanno una verità inaspettata. Infine, Ezio verrà a conoscenza dei reali motivi che hanno portato alla fine della storia tra Marco e Stefania.

Anticipazioni settimana 3-7 aprile: Ezio collaborerà con Vittorio

Le puntate de Il Paradiso delle signore 7 nella settimana dal 3 al 7 aprile vedranno protagonista anche Vittorio Conti che in vista della prossima apertura del grande magazzino concorrente inizierà a pensare ad una valida azienda per confezionare gli abiti. La scelta del direttore ricadrà su Ezio che non esiterà a proporre la sua collaborazione e Matilde sarà molto delusa per non essere stata messa al corrente della scelta di Vittorio.

Ci saranno novità anche per il Paradiso Market, perché Umberto deciderà di vendere la rivista mettendo alle strette Vittorio che dovrà prendere una decisione anche in questo senso. Marco non si lascerà sfuggire l'occasione e chiederà a suo fratello Tancredi di diventare il proprietario del Paradiso Market.

Maria irremovibile con Vito, Francesco innamorato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 3 al 7 aprile rivelano che al centro dei riflettori ci saranno anche Maria e Vito. Il pubblicitario sarà distrutto dalla chiusura della ragazza che non vorrà saperne di perdonare le sue bugie e si sfogherà con Francesco. Lamantia, invece, inizierà dal chiedere scusa a Rizzo, deciso a fare qualsiasi cosa pur di riconquistare il cuore di Maria che per il momento sembrerà restare ferma sulla sua posizione. Francesco, invece, approfitterà di questo momento per dichiarare i suoi sentimenti alla sarta attraverso una lettera.