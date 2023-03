Proseguono le vicende de Il Paradiso delle Signore 7 su Rai 1 e le anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 27 marzo spiegano che per Gloria arriverà il momento di annunciare ufficialmente la sua partenza. Non sarà una buona giornata per Maria che si renderà conto che le recensioni sui suoi abiti non sono per niente entusiasmanti, mentre Francesco penserà a come dirle che Vito le nasconde qualcosa. In primo piano ci sarà anche Ludovica che dirà a Marcello di essere al corrente della sua relazione con Adelaide e il ragazzo non la prenderà bene.

Infine, Matilde porterà avanti il progetto con suo marito mentre Vittorio si preparerà ad affrontare la concorrenza.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Marcello affronterà Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 27 marzo raccontano che Ludovica (Giulia Arena), avrà un colloquio con Marcello (Pietro Masotti), e deciderà di essere molto sincera con lui. La signorina Brancia gli dirà che è gelosa della relazione tra Marcello e la Contessa. Per Barbieri sarà un colpo basso e subito dopo aver parlato con la sua ex fidanzata rimprovererà ad Adelaide di non essere stata abbastanza attenta a tenere segreta la loro relazione. Nel frattempo, per Gloria (Lara Komar) arriverà il momento di comunicare ai suoi amici che la sua partenza per gli Stati Uniti è imminente e avverrà entro la fine della settimana.

Anticipazioni puntata di lunedì 27 marzo: Francesco penserà a come parlare con Maria

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda lunedì 27 marzo vedrà tra i protagonisti anche Maria (Chiara Russo) che dovrà fare i conti con una grossa delusione che riguarda il suo lavoro. Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto (Filippo Scarafia) leggeranno le recensioni sugli abiti nunziali creati dalla signorina Puglisi e si renderanno conto che saranno molto lontane dalle aspettative.

Maria sarà visibilmente preoccupata e con una giustificata ragione: gli articoli sui suoi modelli sono poco lusinghieri. Intanto, Francesco (Christian Roberto), penserà di parlare con la signorina Puglisi di ciò che ha scoperto su Vito (Elia Tedesco).

Matilde e Tancredi decisi a fare concorrenza a Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 27 marzo rivelano che Matilde (Chiara Baschetti) e Tancredi (Flavio Parenti) continueranno a portare avanti con convinzione il loro progetto per aprire un grande magazzino.

Nel frattempo, Vittorio non si perderà d'animo e nonostante tutte le difficoltà si preparerà al meglio per far fronte alla crescente concorrenza. Il direttore del Paradiso delle signore saprà dimostrare ancora una volta la sua caparbietà e l'amore per la sua attività.