Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) si troverà davanti un bivio: da una parte il lavoro nel nuovo atelier assieme al marito Tancredi (Flavio Parenti) e dall'altra parte la consapevolezza che a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) servirebbe il suo aiuto per esportare oltremanica gli abiti del Paradiso delle Signore. Se consideriamo che la relazione coniugale tra Matilde e Tancredi non è tutta rose e fiori e a ciò sommiamo quanto ci rimarrà male la donna per essere stata cacciata da Villa Guarnieri, è possibile presumere che Frigerio non sarà totalmente entusiasta di lavorare per la boutique creata dal commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Sebbene si tratti soltanto di un'ipotesi, la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e Vittorio potrebbero proporre a Matilde di abbandonare la concorrenza e tornare a lavorare per conto loro.

A Vittorio servirebbe l'aiuto di Matilde per esportare oltremanica gli abiti del Paradiso

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7, in merito alle puntate da lunedì 27 a venerdì 31 marzo, raccontano che da un lato Matilde e Tancredi porteranno avanti il progetto legato al grande magazzino di Palazzo Andreani, mentre Vittorio mediterà come tenere a bada la concorrenza.

Al Direttore del Paradiso delle Signore, però, servirebbe l'aiuto pratico di Frigerio per esportare oltremanica gli abiti e ciò creerà delle ruggini tra l'avvocato di Torino e la moglie.

Il fratello di Marco (Moisè Curia), forse accorgendosi quanto la coniuge ci sia rimasta male ad essere cacciata da Villa Guarnieri, proporrà alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) di archiviare le loro ostilità.

La nobildonna sembrerà, quindi, ammorbidirsi anche con Matilde, tanto da rivelarle di aver perso la testa per Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Adelaide e Vittorio potrebbero proporre a Matilde di tornare a lavorare per loro

Vedere l'amicizia tra Vittorio e Diletta D'Ambrosio (Barbara Venturato) trasformarsi in qualcosa di più, sarà una dura batosta per Matilde.

Quest'ultima, però, potrebbe avere l'occasione di tornare a lavorare a stretto contatto col Direttore del Paradiso, soprattutto dal momento in cui Adelaide deciderà di seppellire l'ascia di guerra nei suoi riguardi.

Considerando che Matilde sapeva sì dei piani orditi da Tancredi e Umberto ma che, al contempo, aveva provato in qualche modo a evitare che il Paradiso cadesse in rovina, Adelaide e Vittorio potrebbero pensare che una figura come la sua sarebbe meglio reintegrarla.

A fronte di ciò, il Direttore e la contessa potrebbero proporre a Frigerio di tornare a lavorare al Paradiso delle Signore.