Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella settimana 27-31 marzo 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a dover affrontare il ritorno inaspettato di Marco.

Gloria, invece, si ritroverà messa alle strette dalla sua nemica giurata Veronica, mentre Tancredi proporrà alla contessa di mettere da parte l'astio e la freddezza che si è venuta a creare nel loro rapporto in questo ultimo periodo.

Gemma sconvolta, Gloria alle strette: anticipazioni Il Paradiso al 31 marzo

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che per Gemma arriverà il momento di chiudere col passato e provare così a dimenticare Marco.

Tuttavia, proprio quando la venere prenderà questa decisione, ecco che si ritroverà ad essere ancora una volta sconvolta e spiazzata dal ritorno inatteso del giovane Marco, il quale rimetterà piede a Milano.

Spazio anche alle vicende di Gloria: la sua relazione clandestina con Ezio verrà scoperta da Veronica che, ovviamente, non la prenderà bene.

Il clima tra le due donne diventerà molto teso: Gloria si ritroverà messa alle strette dalla mamma di Gemma che, a quel punto, la ricatterà chiedendole di andare via e sparire dalla sua vita.

Spazio anche alle vicende di Tancredi: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 31 marzo rivelano che l'uomo, dopo essere stato cacciato via dalla villa della contessa, si renderà conto del fatto che la situazione stia degenerando su tutti i fronti.

Tancredi propone una tregua alla contessa: anticipazioni Il Paradiso 27-31 marzo

Per questo motivo, quindi, Tancredi tornerà di nuovo sui suoi passi e nonostante il la durissima presa di posizione della contessa, deciderà di avere un ulteriore confronto con lei.

Questa volta, il marito di Matilde, farà un passo avanti nei confronti di Adelaide e le chiederà di mettere da parte le incomprensioni e gli scontri che ci sono stati in questo ultimo periodo, per cercare così di riappacificarsi e tornare ad avere un rapporto civile.

La reazione della contessa sarà sorprendente: la donna accetterà la proposta di Tancredi e nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione, riprenderà in mano anche le redini del suo rapporto con Matilde.

Spazio anche alle vicende di Ludovica: le nuove trame de Il Paradiso delle signore rivelano che la ragazza, dopo aver saputo della relazione in corso tra Marcello e Adelaide, non la prenderà per niente bene.

Ludovica gelosa di Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 31 marzo

Ludovica, infatti, si renderà conto di essere gelosa del legame speciale che si è venuto a creare tra il suo ex la contessa, motivo per il quale si ritroverà in forte crisi, proprio adesso che il suo compagno Ferdinando le ha proposto di convolare a nozze insieme al più presto.

La situazione per la donna, quindi, non sarà delle migliori e non si esclude che questo sentimento ancora vivo nei confronti di Marcello, possa portare Ludovica a fare un passo indietro con Ferdinando, dato che queste nozze non l'hanno mai convinta fino in fondo.