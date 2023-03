L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 prosegue nel corso delle giornate del 28 e 29 marzo con due nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Veronica scoprirà della tresca clandestina in corso tra Ezio e Gloria.

Spazio anche alle vicende di Matilde, la quale si ritroverà ai ferri corti con il marito Tancredi.

Matilde e Tancredi litigano per Vittorio: anticipazioni Il Paradiso del 28 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 28 marzo rivelano che Matilde si troverà in grande difficoltà dopo l'uscita dallo staff del grande magazzino milanese.

Per questo motivo si ritroverà ai ferri corti con il marito, con cui litigherà per colpa di Vittorio.

Intanto Conti non se la caverà tanto bene dal punto di vista professionale e si renderà conto di aver ancora bisogno del supporto di Matilde per portare avanti alcuni trattative di lavoro.

Veronica indaga su Gloria ed Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 28 marzo

Spazio anche alle vicende di Veronica: gli spoiler della soap opera del 28 marzo rivelano che la donna si renderà conto che c'è qualcosa che non quadra nel rapporto tra Gloria ed Ezio.

Per questo motivo deciderà di indagare per cercare di scoprire cosa c'è tra i due e se davvero i suoi dubbi sono fondati.

Occhi puntati anche su Francesco: il ragazzo non crederà nella buonafede di Vito, motivo per il quale deciderà di vederci chiaro in tutta questa storia, per capire se davvero sta prendendo in giro Maria oppure no.

Veronica scopre la verità su Ezio e Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 29 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 29 marzo rivelano che Gemma si ritroverà a pensare alla sua favola d'amore con Marco.

La venere, in attesa del primo figlio, si renderà conto che ormai è inutile ripensare al passato, dato che per lei è alquanto impossibile immaginare un possibile ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato.

Per questo motivo Gemma si dirà pronta a dare una svolta definitiva alla sua vita e vorrà accettare la proposta di matrimonio che le è stata fatta da Roberto Landi.

Veronica, invece, arriverà alla verità legata ai suoi dubbi su Gloria ed Ezio: le anticipazioni di questa nuova puntata della soap opera rivelano che la donna avrà la certezza del fatto che i due sono amanti.

Uno choc per Veronica, che deciderà di affrontare subito la rivale per un serrato confronto.