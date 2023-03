Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 20 al 24 marzo su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gloria, la quale annuncerà la notizia della sua partenza per l'America.

Spazio anche alle vicende di Umberto che, dopo essersi messi all'opera per l'apertura della sua Galleria con la quale intende sfidare Vittorio Conti, continuerà a mostrarsi particolarmente spietato e vendicativo nei confronti del suo "nemico".

Gloria lascia il negozio: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 24 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore in programma fino al 24 marzo in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle vicende di Gloria.

La capo-commessa del grande magazzino milanese, infatti, si renderà conto di non poter più attendere la decisione di Ezio Colombo legata alla loro storia d'amore, motivo per il quale prenderà in mano le redini della situazione e deciderà così di partire per l'America.

Gloria annuncerà così la notizia della sua imminente partenza per gli Stati Uniti d'America e, di conseguenza, si appresterà a lasciare il suo incarico all'interno del grande magazzino milanese.

Una scelta dolorosa ma inevitabile per Gloria che, fino alla fine, ha sperato in un ritorno di fiamma a tutti gli effetti con il suo ex marito, ma le cose sono andate in maniera del tutto differente.

Umberto spietato contro Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 24 marzo

Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 24 marzo rivelano che il proprietario del negozio deciderà di darsi da fare e di rimboccarsi le maniche per evitare di crollare dopo la notizia della nuova Galleria che sarà aperta da Umberto e Tancredi.

Vittorio non ha intenzione di mollare la presa e cercherà in tutti i modi di spronare anche le veneri che lavorano con lui, invitandole a dare il meglio di loro stesse per affrontare questa importante sfida.

Conti ci tiene moltissimo alla presentazione della nuova collezione di abiti, motivo per il quale desidera che tutto vada nel migliore dei modi.

Tuttavia, contro Vittorio, continuerà ad agire lo spietato e crudele Umberto: anche in questi nuovi appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Rai 1, il commendatore continuerà ad agire alle spalle del suo rivale e cercherà in tutti i modi di sabotare la presentazione della nuova collezione, così da poterlo mettere nei guai.

Il segreto di Vito: anticipazioni Il Paradiso al 24 marzo 2023

Occhi puntati anche sul segreto di Vito Lamantia: gli incontro del contabile con una ragazza misteriosa non passeranno inosservati.

Irene e Alfredo proveranno a vederci chiaro in tutta questa intricata vicenda, così come il giovane Francesco, il quale arriverà a temere che Vito stia solo prendendo in giro la sua fidanzata Maria.

Brutte notizie, invece, per Roberto Landi, il quale si ritroverà a fare i conti con un verdetto che frenerà bruscamente quel sogno che stava coltivando con il suo amato Mario, legato all'apertura di una loro attività commerciale.

Riusciranno i due giovani ragazzi a superare questa ennesima difficoltà? La svolta potrebbe arrivare grazie a una intuizione di Roberto che coinvolgerà anche Gemma.