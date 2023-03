Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella settimana 27-31 marzo rivelano che Marco tornerà a Milano ma, ancora una volta, lo farà da solo, dato che non sarà accompagnato dalla sua fidanzata Stefania.

Spazio anche alle vicende di Gemma che, ancora una volta, si ritroverà in forte crisi e questa volta a rendere tutto più complicato sarà proprio il ritorno in scena del suo ex fidanzato.

Gemma va in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 31 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 31 marzo, rivelano che Gemma si ritroverà ancora una volta in forte crisi dopo la proposta di nozze che le è stata fatta da Roberto.

Nonostante il parere negativo di Veronica, che non vorrebbe queste nozze tra sua figlia e il giovane Landi, alla fine la venere deciderà di accettare la proposta.

Ma, ben presto, Gemma si ritroverà di nuovo in grande crisi e, questa volta, il motivo sarà legato al ritorno in scena del suo ex fidanzato Marco.

Marco ritorna e spiazza Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 31 marzo

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che il ragazzo rimetterà piede in città e, anche questa volta, lo farà da solo.

Al suo fianco, infatti, non ci sarà la fidanzata Stefania, a conferma del fatto che le cose tra i due non stanno andando nel migliore dei modi.

La presenza di Marco finirà per spiazzare ancora una volta Gemma: sembrerebbe, infatti, che tra i due giovani ragazzi ci sia qualcosa di irrisolto e non si esclude che questo ritorno in scena del giovane giornalista possa avere a che fare proprio con la gravidanza della venere.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che il clima tra Matilde e Tancredi continuerà a non essere dei migliori.

Matilde ai ferri corti col marito, Maria sconvolta: anticipazioni Il Paradiso al 31 marzo

I due coniugi, infatti, si ritroveranno ai ferri corti e ancora una volta il motivo di questa situazione sarà legata a Vittorio Conti.

La donna, dopo aver lasciato il suo incarico al Paradiso, si ritroverà ai ferri corti con suo marito: possibile che, in fondo, Matilde non sia riuscita ancora a lasciarsi alle spalle la fine della sua frequentazione con Conti?

Spazio anche alle vicende di Maria: in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 fino al 31 marzo, la stilista si ritroverà a collaborare fianco a fianco con Vito, per la nuova collezione del negozio di Vittorio.

I due si renderanno protagonisti di un progetto entusiasmante che renderà felice anche Vittorio, fiero del lavoro che stanno svolgendo assieme.

Maria pronta a chiudere la sua relazione con Vito nelle nuove puntate de Il Paradiso 7?

Ma per Maria è in arrivo una sonora batosta: la donna, infatti, scoprirà tutte le menzogne legate al passato del suo fidanzato Vito.

Un vero e proprio choc per la ragazza che, fino a questo momento, aveva creduto nel sogno d'amore con il giovane Lamantia, ma si ritroverà a dover riprendere in mano le redini di questo rapporto e non si esclude che, delusa e ferita dalle bugie del ragazzo, possa anche deciderà di troncare la loro relazione.