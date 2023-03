Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella settimana 3-7 aprile 2023, rivelano che per Vittorio arriverà il momento di prendere in mano le redini del suo negozio, dopo che Umberto e Tancredi si stanno preparando al meglio per l'apertura del loro nuovo atelier.

Spazio anche alle vicende di Marco che, in queste nuove puntate della soap opera, finirà per spiazzare con una mossa del tutto inaspettata e inattesa.

Vittorio collabora con Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al prossimo 7 aprile 2023 rivelano che in vista dell'apertura del nuovo negozio di Umberto e Tancredi, Vittorio si ritroverà a dover affrontare le varie questioni legate al suo amato magazzino, che rischia di subire un grave crollo nelle vendite.

Per cominciare, Vittorio deciderà di mettere la parola fine alla sua collaborazione con la ditta Palmieri: da questo momento in poi, gli abiti del negozio saranno confezionati da altri.

E, a quel punto, Ezio deciderà di farsi avanti e proporsi: dopo aver appreso la decisione di Vittorio, ecco che Colombo avanzerà la sua idea di poter iniziare una collaborazione insieme.

L'idea finirà per entusiasmare Conti che, a quel punto, metterà nero su bianco i termini della loro nuova collaborazione.

Marco spiazza con una mossa forte: anticipazioni Il Paradiso al 7 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 7 aprile rivelano che la contessa verrà informata di questo nuovo accordo solo quando ormai Ezio ha già messo la sua firma sul contratto: la reazione di Adelaide non sarà delle migliori e andrà su tutte le furie, dato che Conti l'ha tenuta all'oscuro della situazione fino all'ultimo momento.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime puntate della soap, Vittorio riceverà anche un ultimatum da parte di Umberto.

Il commendatore Guarnieri vuole sbarazzarsi della rivista del Paradiso, motivo per il quale darà poche ore a Vittorio per riflettere sul da farsi: diventare il nuovo compratore oppure no.

Vittorio si ritroverà in crisi e, a quel punto, entrerà in gioco Marco: il giovane ragazzo infatti rivelerà di essere interessato all'acquisto della rivista, così farà una mossa forte e del tutto inaspettata.

Vito nei guai con Maria: anticipazioni Il Paradiso al 7 aprile

Occhi puntati anche su Maria: le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 7 aprile rivelano che la ragazza si ritroverà in difficoltà dopo aver scoperto le bugie di Vito.

Maria non sembra essere intenzionata a perdonarlo facilmente e, come se non bastasse, Francesco ne approfitterà della situazione per confessare i suoi sentimenti alla giovane stilista.

Di conseguenza, Vito si ritroverà seriamente nei guai: il suo rivale Francesco rischia di compromettere per sempre la sua relazione con Maria e quel futuro che avevano sognato assieme.