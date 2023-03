La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame de Il Paradiso delle Signore 7, in merito agli episodi che andranno in onda dal 14 al 17 marzo, raccontano che la complicità tra Irene e Alfredo non passerà inosservata a Vito e Maria, i quali inizieranno a credere che i due colleghi si siano fidanzati in gran segreto. Perico, però, non sopporterà più i compromessi imposti da Cipriani, quindi darà un ultimatum alla Venere: o escono allo scoperto oppure dovranno separarsi.

Puglisi, al contempo, sarà talmente curiosa di scoprire se ci ha visto lungo che metterà Irene alle strette, finché l'ex capo commessa rivelerà alla sarta di avere realmente una storia con l'assistente di Armando. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Clara potrebbe farsi avanti con Alfredo notando la sua delusione verso Irene.

Alfredo potrebbe allontanarsi da Irene perché esausto dai comportamenti impositivi della ragazza

Dopo un serrato corteggiamento, Alfredo finalmente riuscirà a far breccia nel cuore della sua amata Irene, soprattutto dopo che lo stesso riuscirà a far riavvicinare la giovane Cipriani al padre.

Non saranno tutte rose e fuori, però, per il dipendente della ciclofficina, in quanto a seguito dell'inizio della storia con la Venere, quest'ultima gli imporrà di tenere segreta la loro relazione.

Per evitare di perderla dopo tanto sacrificio, Alfredo sulle prime starà al gioco della neo partner, ma non ci vorrà molto prima che le imposizioni della stessa divengano talmente asfissianti da far optare il ragazzo per un aut aut: o dicono a tutti che stanno assieme oppure devono lasciarsi.

Questa frattura relazionale potrebbe portare Alfredo ad allontanarsi sempre più da Irene perché, pur provando dei sentimenti per la commessa dell'atelier, non riuscirebbe più a sopportare i suoi modi perentori e impositivi.

Clara potrebbe farsi avanti con Alfredo notando la sua delusione verso Irene

In ogni soap opera che si rispetti non può mancare il classico e sempre attuale amore non corrisposto e nel Paradiso delle Signore 7 ce ne sono in ballo al momento almeno due, Salvo nei riguardi di Elvira e Alfredo nei confronti di Clara.

Nel caso di questa seconda opzione, sappiamo che la giovane Boscolo sarà distrutta dopo aver scoperto che Irene e Alfredo sono una coppia.

Ma tale sofferenza emotiva sommata all'aut aut dato da Alfredo a Irene potrebbe aprire un nuovo spiraglio sentimentale per la promessa del ciclismo.

Sebbene non vi siano anticipazioni in merito, Clara potrebbe sfruttare la momentanea crisi tra Alfredo e Irene, così da farsi avanti con l'amico e rivelargli cosa realmente prova nei suoi riguardi.