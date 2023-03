Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana targata Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi da lunedì 6 a venerdì 10 marzo, raccontano che Irene e Alfredo inizieranno una relazione sentimentale, ma la giovane Cipriani esigerà dal partner che tale storia rimanga segreta. Nonostante l'accortezza della giovane coppia in tal senso, Armando capirà comunque che tra il suo assistente e l'ex capo commessa c'è del tenero.

Una volta che verrà a conoscenza della coppia formata da Irene e Alfredo, inoltre, Clara ne soffrirà particolarmente. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, a mettere al corrente la giovane ciclista della fresca love story potrebbe essere Ferraris, l'unico che al momento è sembrato accorgersene.

Il corteggiamento serrato di Alfredo nei confronti di Irene darà i suoi frutti

Che il giovane Perico sia interessato a Irene è il segreto di Pulcinella, in quanto il ragazzo ha tentato invano in passato di far breccia nel cuore di Cipriani e, nella stagione in essere, è tornato più determinato che mai a conquistarla. Tenacia che darà i suoi frutti, specialmente dopo che Alfredo vestirà i panni del paciere e permetterà un riavvicinamento tra Irene e il padre di quest'ultima.

Gesto che non passerà affatto inosservato alla Venere, la quale vorrà ricambiare abbandonando ogni riserva nei riguardi del suo spasimante e, di conseguenza, iniziando una storia sentimentale con lo stesso.

Allo stesso tempo, però, Irene costringerà Alfredo a mantenere segreta la loro relazione. Sicuramente la giovane coppia si sforzerà parecchio per tenere tutti all'oscuro della loro liaison, ma ad Armando non la daranno affatto a bere, in quanto il capo magazziniere capirà che tra i due c'è del tenero.

Clara potrebbe scoprire grazie ad Armando che Irene e Alfredo sono una coppia

Ferraris, come anticipato, sarà il primo a scoprire il flirt tra Irene e Alfredo. Se a ciò sommiamo che Clara, una volta scoperta l'entità della nuova coppia, ne sarà totalmente distrutta, ecco che l'ipotesi più plausibile sarebbe che la nuova commessa del Paradiso venga messa al corrente proprio da Armando.

Malgrado non vi siano spoiler ufficiali in merito, il capo magazziniere dell'atelier meneghino, conscio dell'amicizia tra Clara e Alfredo, potrebbe dire alla stessa di aver intuito che tra Perico e Cipriani c'è qualcosa. A quel punto, l'intuito femminile di Boscolo e qualche eventuale indizio sparso farebbe il resto.