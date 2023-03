Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, che si avvia verso il gran finale e le sorprese saranno ancora molte per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Nella settimana dal 10 al 14 aprile i riflettori saranno puntati in particolar modo su Marco, che dopo il ritorno in Italia scoprirà una verità sull'incendio del mobilificio di Tancredi. Occhi puntati anche su Tina che darà alla luce una bambina, quindi a Milano potrebbe tornare Agnese, mentre Marcello e Ludovica si riavvicineranno. Infine tra Vito e Maria sembrerà essere arrivata la fine.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Tancredi avrà un malore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 delle puntate dal 10 al 14 aprile raccontano che a casa Amato arriverà una lieta notizia con la nascita della figlia di Tina e questo farà pensare a un possibile ritorno di Agnese a Milano. Le novità riguarderanno anche il primogenito dei Di Sant'Erasmo, che confiderà al fratello di stare male. Poco dopo Tancredi avrà un malore, che costringerà Marco a portarlo in ospedale. Il giornalista si renderà conto che il fratello soffre per l'incendio del mobilificio, ma non capirà come mai lui non voglia parlarne con la moglie, per questo inizierà ad avere dei sospetti sull'accaduto. Marco chiederà spiegazioni a Tancredi, che però insisterà nel difendersi da ogni coinvolgimento, ma quando farà delle indagini per conto suo il giovane Di Sant'Erasmo scoprirà una verità inquietante in merito alla notte dell'incendio e non perderà occasione per minacciare Tancredi di dire tutto a Matilde.

Anticipazioni settimana 10-14 aprile: Vito in partenza per l'Australia

Le puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda dal 10 al 14 aprile vedono protagonista anche il rapporto tra Gemma e Roberto. I futuri sposi avranno l'occasione di fare una gita fuori porta per Pasquetta, ma la signorina Zanatta penserà che non sia giusto che Mario sia tagliato fuori dalla vita dell'uomo che ama e non potrà fare a meno di farsi delle domande sul futuro.

La ragazza, inoltre, avrà un piccolo riavvicinamento con Marco quando lo vedrà preoccupato per il fratello e parlare con lei gli servirà per schiarirsi le idee. Ci sarà spazio anche per Maria che non riuscirà a perdonare Vito, che intanto inizierà ad accarezzare l'idea di partire per l'Australia. Prima, però, Lamantia vorrà fare un ultimo tentativo per riconquistare la signorina Puglisi, coinvolgendo Irene e Alfredo, ma nulla servirà a recuperare la storia d'amore.

Quando Vito darà le dimissioni prima di lasciare l'Italia, Francesco sarà pronto a farsi avanti con Maria.

Marcello combattuto tra Ludovica e Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, negli episodi che saranno trasmessi dal 10 al 14 aprile, Salvatore e Palma proveranno a frenare l'entusiasmo di Francesco, consigliandogli di farsi da parte con Maria. Il ragazzo ascolterà i loro consigli e confiderà alla sarta che Vito è in partenza per l'Australia: questo servirà alla ragazza, che capirà i suoi sentimenti. Le novità arriveranno anche per Marcello e Ludovica, che si troveranno a ripensare ai momenti passati insieme quando si incontreranno per restituirsi alcuni oggetti.

Tra i due ex, inoltre, ci sarà un'altra occasione per stare insieme, perché dovranno risolvere un problema al Circolo in assenza di Adelaide e tra i due ci sarà un importante avvicinamento, anche se Salvatore consiglierà all'amico di procedere con i piedi di piombo. Il fragile equilibrio che si è creato tra Ludovica e Marcello, tuttavia, inizierà a vacillare quando Adelaide manderà un regalo che riaccenderà in Barbieri la passione per lei, tanto che vorrà raggiungerla a Lione. Quando Marcello sarà in procinto di partire per Lione, verrà a sapere che la contessa non si trova affatto nella città francese e capirà che gli ha nascosto qualcosa: a questo proposito chiederà a Ludovica di aiutarlo a scoprire la verità.