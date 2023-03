L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato per tutto il mese di aprile in prima visione assoluta con nuovi episodi che saranno in onda come sempre in prima visione assoluta e si preannunciano densi di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Gemma che, di punto in bianco, si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno in città del suo ex fidanzato Marco e tale presenza non passerà affatto inosservata.

Marco rientra in città e spiazza Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del mese di aprile rivelano che la presenza in città di Marco sarà uno degli eventi che riuscirà a tenere banco fino alla fine di questa fortunatissima settima stagione, che continua a registrare ottimi ascolti in prima visione assoluta su Rai 1.

Il giovane nipote della contessa dopo la sua uscita di scena, rimetterà piede in città e lo farà in un momento particolarmente delicato e complicato della vita di Gemma.

La venere, infatti, si era ripromessa di lasciarsi alle spalle il passato e mettere una pietra sopra su quanto c'era stato con Marco, pronta a voltare pagina in maniera definitiva e dimenticare definitivamente il giovane Sant'Erasmo.

Marco mette in crisi Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore aprile

E, per tale motivo, Gemma aveva scelto di accettare la proposta di nozze che le era stata fatta da Roberto Landi: in questo modo, infatti, entrambi avrebbero potuto risolvere i loro problemi agli occhi dell'opinione pubblica.

Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di aprile rivelano che il ritorno di Marco finirà per scuotere ancora una volta Gemma.

La ragazza, infatti, si renderà conto che nonostante i suoi sforzi e il tentativo di lasciarsi alle spalle la fine di questa storia d'amore, proprio non riesce a liberarsi del pensiero del giovane Sant'Erasmo che le ha rapito il cuore.

Gemma dovrà fare una scelta importante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 aprile

Di conseguenza, le prossime settimane di messa in onda de Il Paradiso delle signore 7 (che volge ormai verso il gran finale di questa stagione) saranno decisive per la giovane Gemma.

La venere, figlia di Veronica, dovrà prendere in mano le redini della sua delicata situazione e capire il da farsi.

Quale sarà a questo punto la scelta finale di Gemma? Deciderà di uscire allo scoperto e confessare a Marco i sentimenti che prova nei suoi confronti oppure porterà avanti il piano di Roberto e quindi convolerà a nozze con lui? Lo scopriremo nel corso dei prossimi attesissimi episodi di questa settima stagione di grande successo.