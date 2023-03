Calano gli ascolti de Il Paradiso delle signore 7, la celebre soap che occupa la fascia del primo pomeriggio feriale di Rai 1.

L'appuntamento con la soap opera pomeridiana che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina in queste ultime settimane non ha toccato più la soglia dei due milioni di spettatori in daytime e, come se non bastasse, non sono mancate neppure le critiche e le polemiche da parte dei fan per alcune scelte fatte dagli sceneggiatori in questo ultimo periodo.

Calano gli ascolti in daytime per Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, il calo ascolti de Il Paradiso delle Signore 7 è testimoniato dal dato di lunedì 27 marzo: solo stati 1,7 milioni gli spettatori che hanno seguito la nuova puntata della soap opera in prima visione assoluta su Rai 1, pari ad uno share che ha raggiunto la soglia del 19,45%.

Numeri decisamente distanti dalla soglia dei due milioni che la soap opera aveva toccato in passato e, soprattutto, tenendo conto che ci si avvicina verso il gran finale di questa settima stagione, gli ascolti dovrebbero essere ben più alti.

Del resto non manca molto alle puntate conclusive di questa settima stagione: nel corso della prima settimana di maggio andranno in onda gli appuntamenti finali della soap opera italiana che in questi anni ha saputo appassionare il pubblico della rete ammiraglia Rai.

Marco e Stefania si dicono addio nel finale de Il Paradiso 7

E, come se non bastasse, in queste settimane ci sono state delle accesissime polemiche anche tra i fan della soap, molti dei quali hanno puntato il dito contro le scelte fatte dagli sceneggiatori per alcune storie che sono state raccontate nel corso di questa settima stagione.

Critiche in primis per l'evolversi della situazione sentimentale tra Marco e Stefania: dopo che i due erano usciti di scena per viversi la loro favola d'amore in America, è venuto fuori che la relazione è giunta al capolinea.

Marco confesserà che tra lui e Stefania è già finita e come se non bastasse potrebbe essere lui il padre del figlio di Gemma, la sua ex fidanzata nonché sorellastra della figlia di Gloria e Ezio.

'Pubblico preso in giro', i fan de Il Paradiso delle signore polemici

Insomma, una trama decisamente molto articolata che ha portato i fan a puntare il dito contro le scelte degli sceneggiatori per questa settima stagione.

"Stanno prendendo in giro il pubblico e distruggendo le poche cose buone che avevano costruito", ha scritto un fan della soap commentando il calo ascolti di questi giorni registrato da Il Paradiso delle signore 7 in daytime.

"Di fronte a certe trame imbarazzanti, il pubblico se ne va e non vuole essere preso in giro", ha scritto ancora qualcun altro puntando il dito contro gli sceneggiatori della soap.