Una delle storyline centrali de Il Paradiso delle Signore 7 attualmente in onda su Rai 1 riguarda la gravidanza di Gemma. La trama che vede protagonista la giovane Zanatta è importante sia per le conseguenze che sta avendo sulla vita della ragazza e dei suoi familiari, sia per l'interrogativo che circonda la vicenda: chi è il padre del futuro nascituro? Vista la recente frequentazione con Carlos e il fatto che la Venere non abbia mai smentito, si è creduto sin dall'inizio che si trattasse del ricco Garcia. Di recente, però, si sta facendo strada la teoria secondo cui l'argentino non abbia avuto alcun ruolo nella vicenda.

È stata la stessa Gemma a far sorgere il dubbio con delle parole pronunciate in presenza di Ezio.

Gemma: 'Non è suo figlio!', la Venere del Paradiso delle signore fa sorgere dubbi sulla paternità del bambino

Gemma continua ad essere al centro di una trama che sta influenzando più personaggi de Il Paradiso delle signore 7. Primo tra tutti Ezio, l'unica figura paterna e, dunque, l'uomo che più di tutti sente di avere delle responsabilità nei confronti della ragazza. Nelle puntate andate in onda recentemente su Rai 1, Colombo si è messo sulle tracce del giovane Carlos per convincerlo ad assumersi le sue responsabilità, visto che si presume sia il padre del bambino. Nella puntata 118, però, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Ezio comunica alla famiglia di voler comprare un biglietto aereo per Buenos Aires. Gemma, tuttavia, mostra subito di non essere d'accordo, perché si sta parlando del suo futuro e lei si rifiuta di creare una famiglia senza amore. Ezio, invece, pensa che questo non sia un problema, poiché è tutta una questione di responsabilità.

E Carlos deve assumersi le sue. A questo punto, la ragazza sciocca tutti con una frase inaspettata: "Ma non è suo figlio!".

Il Paradiso 7, Gemma potrebbe sapere che Carlos non è il padre del bambino

Quale motivo si nasconde dietro questa inaspettata esclamazione? Gemma, sempre nella puntata 118 de Il Paradiso delle signore 7, appare scioccata dalle sue stesse parole.

La tensione a casa Colombo arriva a livelli altissimi. La Venere se ne rende conto e cerca di spiegare ciò che voleva realmente dire. "Carlos non vuole questo bambino. È solo mio. So io cosa è meglio", precisa la ragazza. La frase sconvolgente detta da quest'ultima, però, desta dubbi. È stata pronunciata perché Carlos non è il padre del bambino, oppure si è trattato di parole dettate dall'esasperazione? E se non è del giovane Garcia, allora di chi è il figlio che la giovane aspetta?

Marco potrebbe essere il padre del figlio di Gemma

Nel caso in cui Carlos non fosse il vero padre del figlio di Gemma, l'ipotesi più plausibile è che il bambino sia di Marco, l'ex fidanzato della ragazza. Stando alla teoria riportata su più siti web, sarebbe accaduto qualcosa tra i due nei giorni in cui il giornalista si trovava in Italia.

Come il pubblico ricorderà, nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 trasmesse alcune settimane fa, di Sant'Erasmo era tornato dagli Stati Uniti senza la fidanzata Stefania, triste e preoccupato per il futuro della sua relazione con la giovane Colombo. Proprio durante la sua breve permanenza a Milano, Marco ha trascorso del tempo con Gemma, la quale non ha mai smesso di essere innamorata del suo ex. Ovviamente, si tratta di supposizioni. Per conoscere l'identità del padre del figlio di Gemma bisognerà attendere gli eventuali sviluppi delle prossime puntate.