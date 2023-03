Il Paradiso delle signore 7 continua con nuove puntate e molti colpi di scena e nella puntata di martedì 4 aprile come spiegano le anticipazioni Marco sarà costretto a rivelare a Tancredi che con Stefania è finita. I sentimenti di Francesco per Maria, invece, non passeranno inosservati agli occhi di Clara che in Rizzo troverà un confidente. Le sorprese non finiranno qui, perché Alfredo sarà deciso a fare il grande passo e chiederà a Irene di sposarlo, mentre Adelaide confiderà a Marcello che una sua cara amica è in fin di vita. Infine, Ezio penserà di proporsi a Vittorio come sostituto della Palmieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: proposta di matrimonio per Irene

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 4 aprile raccontano che per la coppia formata da Alfredo e Irene ci sarà una vera e propria svolta. Nonostante la storia d'amore tra il magazziniere e la venere sia nata da poco, il ragazzo si sentirà così sicuro dei suoi sentimenti che dichiarerà a Irene di volerla sposare. Le trame non rivelano se Irene accetterà la proposta di matrimonio e la sua riposta potrebbe non essere scontata, viste le scorse puntate. La signorina Cipriani ha sempre parlato di matrimonio, ma il suo sogno è sempre stato quello di sposare un uomo facoltoso. Nonostante sia innamorata di Alfredo, lui non rappresenta esattamente l'ideale di uomo che Irene sognava, ma il passo della ragazza nei suoi confronti invitandolo a cena in famiglia potrebbe essere indicativo.

Non resta che attendere.

Anticipazioni puntata di martedì 4 aprile: la fine per Stefania e Marco

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda martedì 4 aprile vedrà protagonista ancora Marco che si renderà conto di non aver affatto convinto Tancredi con le sue spiegazioni. Il giornalista, allora, si sentirà costretto a dire la sua verità al fratello, spiegandogli di essere tornato in Italia perché la sua storia d'amore con Stefania è finita.

Nel frattempo, Ezio penserà di poter essere la giusta alternativa alla Palmieri e deciderà di proporsi a Vittorio per una nuova collaborazione.

Adelaide affranta dalle condizioni di salute della sua amica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata di martedì 4 aprile Francesco confiderà a Clara di essersi innamorato di Maria.

Anche la signorina Boscolo deciderà di aprirsi con il suo amico, ammettendo di provare dei sentimenti per un ragazzo già impegnato, ma non gli dirà che si tratta di Alfredo, ignara della proposta di matrimonio che il giovane magazziniere farà alla sua fidanzata. I riflettori saranno puntati anche su Adelaide che parlerà a Marcello della terribile notizia ricevuta il giorno prima: una sua cara amica che vive all'estero è in fin di vita. Tuttavia, a turbare in modo deciso l'animo della contessa sembrerà esserci qualcos'altro.