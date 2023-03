Ci sarà un bel po' di movimento nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda tra il 20 e il 24 marzo. Vito verrà pizzicato a parlare con una misteriosa donna, finendo per destare sospetti in Francesco e Irene. Mentre questi due cercheranno di vederci chiaro sulla vicenda, Roberto riceverà un aggiornamento che bloccherà il progetto di Mario. Quando il pubblicitario vedrà Gemma in abito da sposa, le farà una proposta inattesa. Spazio anche alla sfilata della nuova collezione che rischierà di venir rovinata dal piano di Umberto. Gloria, dopo la notte di passione con Ezio, deciderà di lasciare Milano e raggiungere la figlia in America.

Il Paradiso delle Signore spoiler al 24/3: Adelaide butta fuori dalla Villa Matilde e Tancredi

Dopo aver scoperto che nelle vicinanze sta per aprire un nuovo grande magazzino, Roberto e Vittorio si daranno da fare per fronteggiare la concorrenza al meglio. Intanto Adelaide disprezzerà il gesto di Matilde e Tancredi reputandoli dei traditori. Sarà così che, schierandosi dalle parti di Vittorio Conti, la contessa butterà fuori dalla sua villa i due coniugi di Sant'Erasmo.

Flora informerà Vittorio del suo imminente addio, in quanto sceglierà di collaborare con il Commendatore Guarnieri nella sua nuova galleria. La reazione di Conti non tarderà ad attendersi, il quale avrà un'idea inaspettata circa il lancio della nuova collezione del marchio Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore puntate fino al 24 marzo: Vito viene visto con un'altra ragazza, Alfredo investiga

Roberto verrà aggiornato sull'intricata situazione di Gemma, la quale accetterà la soluzione proposta da sua madre ed Ezio.

Dall'Australia arriveranno delle pessime notizie per Vito: a quanto pare la sua azienda ha delle grosse difficoltà da fronteggiare, ma l'uomo non ne farà parola a Maria, anzi le dirà una bugia.

Quando Irene vedrà Vito interagire con una misteriosa ragazza, chiederà ad Alfredo di investigare sulla vicenda.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20-24/3: Maria organizza la sfilata, Ezio e Gloria a letto insieme

Intanto Vittorio avrà una riunione con le sue dipendenti, momento in cui verranno messe al corrente dell'allontanamento di Matilde e Flora.

Se quest'ultima avrà un duro scontro con Maria, delusa per la decisione della stilista, Matilde non starà bene per via della rottura con Adelaide. A ogni modo spetterà a Puglisi prendere in mano l'evento della sfilata per la nuova collezione, riuscirà a cavarsela?

Gloria ed Ezio, a causa della vicenda di Gemma, si sono lasciati. Prossimamente, però, i due finiranno per riavvicinarsi e cedere nuovamente alla passione.

Prossime puntate de Il Paradiso delle Signore: le Veneri demoralizzate

In seguito all'accaduto Colombo sarà tormentato dai sensi di colpa, e prenderà una decisione definitiva riguardante Veronica e Gemma. Proprio nel giorno dell'inaugurazione della sua azienda, Ezio si ritroverà entrambe le donne all'evento.

La notizia della concorrenza e del licenziamento di Flora demoralizzerà il personale del grande magazzino milanese. Vittorio cercherà di rinsavire le Veneri, invitandole a essere più fiduciose verso il futuro. Nel frattempo, persuasa da Matilde, Flora darà una mano a Maria per l'ultima volta.

Roberto vede Gemma con l'abito nuziale

Problemi in arrivo per il progetto di Roberto e Mario. Un aggiornamento, a quanto pare, metterà un freno ai piani dei due uomini. Quando Landi vedrà Gemma indossare l'abito da sposa, avrà un'illuminazione che lo porterà a fare una proposta destinata a cambiare la sua vita e quella della ragazza.

Anche Francesco noterà Vito insieme a un'altra ragazza, iniziando a dubitare della buona fede del contabile. Mentre Umberto sarà pronto a rovinare la sfilata della collezione. Gloria prenderà una decisione sul suo futuro: partirà per l'America per andare da sua figlia.