Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riservano diverse novità. Nella puntata che andrà in onda giovedì 30 marzo, Gemma (Gaia Bavaro) dovrà affrontare sua madre Veronica, dopo aver accettato la proposta di matrimonio da Roberto Landi. La signora Zanatta, infatti, non vedrà di buon occhio la decisione presa da sua figlia e cercherà di ostacolarla. In seguito Gloria Moreau sarà pronta a lasciare Milano, per raggiungere Stefania negli Stati Uniti e saluterà Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Marcello Barbieri, invece, farà un passo indietro nei confronti di Adelaide e alla fine deciderà di perdonarla, scatenando così l'invidia e la gelosia della sua ex Ludovica.

Il Paradiso, puntata del 30 marzo: Gloria saluta Vittorio

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa il 30 marzo, Gemma annuncerà ad Ezio (Massimo Poggio) e a sua madre di aver accettato la proposta di nozze da Roberto (Filippo Scarafia): Veronica sarà assai sconvolta per la notizia e non accetterà che sua figlia sposi Landi, mentre il suo compagno sarà molto più comprensivo con la giovane, poiché penserà che sia un'ottima soluzione per lei.

Nel frattempo Gloria Moreau annuncerà la sua partenza per gli Stati Uniti a Vittorio Conti e lo saluterà. Successivamente l'imprenditore deciderà di rilanciare la collezione di abiti nuziali di Maria Puglisi e informerà tutto lo staff del grande magazzino della sua decisione.

Marcello perdona la contessa Di Sant'Erasmo

Maria Puglisi (Chiara Russo) chiederà a Francesco di aiutarla nel suo lavoro, dopo che Vittorio ha deciso di rilanciare la sua collezione di abiti nuziali. Tancredi, intanto, sarà desideroso di sistemare la situazione con Adelaide e le chiederà una tregua.

Per la contessa Di Sant'Erasmo, inoltre, arriverà un momento tanto atteso: il suo amato Marcello, infatti, deciderà di perdonarla una volta per tutte.

Nel frattempo Ludovica Brancia (Giulia Arena) sarà ancora molto turbata dall'aver scoperto la relazione tra il suo ex fidanzato e Adelaide e si renderà conto di essere ancora interessata all'uomo. Veronica, intanto, farà di tutto pur di comprendere le ragioni che hanno portato sua figlia Gemma a decidere di sposare Roberto Landi.

Ludovica gelosa di Marcello

Ludovica sarà gelosa della complicità nata tra il suo ex Marcello Barbieri e la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo, ma allo stesso tempo non potrà fare nulla per cambiare la situazione.

Intanto Veronica cercherà di accettare la decisione di sua figlia Gemma e insieme a Ezio penserà di organizzare una bella cena, per conoscere meglio il futuro marito della giovane.