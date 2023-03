Cosa succederà nell'atteso finale de Il Paradiso delle Signore 7? I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni sulle puntate conclusive rivelano che ci sarà spazio per il clamoroso ritorno in scena di Marco, che finirà per spiazzare la giovane Gemma.

Occhi puntati anche su Gloria che, dopo essersi riavvicinata di nuovo al marito Ezio Colombo, prenderà una decisione importante sul suo futuro.

Marco torna e spiazza ancora Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore finale

Le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che per Gemma arriverà il momento di affrontare il ritorno del tutto inaspettato del suo ex fidanzato Marco.

La presenza del giovane nipote della contessa non passerà inosservata, dato che Gemma si renderà conto di non aver ancora dimenticato del tutto il suo ex.

La Venere, in dolce attesa del primo figlio, si ritroverà spiazzata da questo ennesimo rientro in città di Marco e non si esclude che per i due possa giungere il momento di uscire allo scoperto.

Gemma aspetta un figlio da Marco e lo rivela nel finale de Il Paradiso 7?

La gravidanza di Gemma continua a essere avvolta nel mistero, dato che non si conosce ancora il padre del bimbo che porta in grembo.

La figlia di Veronica, però, ha confermato che il suo bambino non è figlio di Carlos: a questo punto non si esclude che possa essere figlio di Marco.

I due potrebbero aver vissuto un nuovo momento di passione nel corso del primo ritorno in città del giovane Sant'Erasmo ed essersi lasciati andare al punto che la venere avrebbe poi scoperto di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

Il ritorno di Marco potrebbe aprire la strada a dei colpi di scena clamorosi, e potrebbe segnare definitivamente la fine della storia d'amore tra il ragazzo e Stefania.

Gemma va dalla figlia Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 finale

Le anticipazioni riguardanti il gran finale de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per un'uscita di scena che non passerà inosservata.

Gloria, dopo essere stata messa alle strette da Veronica e stufa dei continui tentennamenti di Ezio, deciderà di mettere la parola fine al suo rapporto con Colombo.

La donna annuncerà la sua partenza per l'America, dove intenderà stabilirsi con la figlia Stefania e riprendere in mano le redini del loro rapporto.

In questo modo Gloria proverà a lasciarsi alle spalle il passato e cercherà di recuperare il tempo perso con la figlia, dato che le due in passato si sono ritrovate divise e lontane.

Riuscirà Gloria a dimenticare per sempre il suo amato Ezio oppure il passato tornerà a bussare alla sua porta? La risposta nel corso delle prossime ultime puntate di questa settima stagione, prevista fino ai primi di maggio su Rai 1.