Chi è il padre del figlio di Gemma ne Il Paradiso delle Signore 7? Da un po' di settimane ormai sta tenendo banco la notizia della gravidanza della giovane figlia di Veronica, la quale ha letteralmente spiazzato i suoi famigliari.

In un primo momento Gemma aveva lasciato intendere che il padre del bambino potesse essere Carlos ma, alla fine, è venuto fuori che questa non è la realtà dei fatti.

E, in vista del gran finale di questa settima stagione, la venere potrebbe svelare la verità e far chiarezza anche su quanto c'è stato con Marco, il suo ex fidanzato attualmente legato a Stefania.

Giallo sul papà del figlio di Gemma ne Il Paradiso 7

Nel dettaglio, la notizia della gravidanza di Gemma continua a tenere banco all'interno delle trame de Il Paradiso delle signore 7.

La ragazza si ritrova alle prese con questo segreto da custodire, dato che al momento non si conosce il padre della creature e sua mamma non vuole che la notizia venga fuori.

Il motivo? Gemma si ritroverebbe ad essere una "ragazza madre" e non sarebbe affatto ben vista agli occhi delle persone che la conoscono.

Di conseguenza, Veronica e Ezio vogliono cercare uno stratagemma per mascherare questa gravidanza e proporranno di assumersi la genitorialità del bambino, così da non causare problemi alla venere.

Chi è il vero padre del figlio di Gemma ne Il Paradiso delle signore: Marco in lizza

Ma chi è il padre di questo bambino? In un primo momento era stato fatto il nome di Carlos, col quale Gemma ha avuto un flirt.

La ragazza, però, quando Ezio si è proposto di andare a cercare in Argentina per chiedergli di assumersi le sue responsabilità, ha scelto di uscire allo scoperto ed ha confessato apertamente che non è lui il padre del bambino.

Di conseguenza, al momento, l'unico indiziato resterebbe Marco Di Sant'Erasmo, dato che Gemma ha avuto modo di rivederlo proprio recentemente durante un suo soggiorno a Milano.

I due ex fidanzati hanno trascorso del tempo insieme e non si esclude che, in quell'occasione, possano esserci lasciati andare alla passione travolgente.

Marco torna per riconoscere il figlio di Gemma nel finale de Il Paradiso delle signore?

Gemma, però, potrebbe aver problemi a svelare apertamente che Marco è il padre di suo figlio, dato che il ragazzo è fidanzato con Stefania, figlia di Ezio, compagno di sua mamma Veronica.

Tuttavia, nel gran finale di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, la verità potrebbe venire finalmente a galla.

Le anticipazioni delle prossime puntate di questa stagione rivelano che Marco tornerà di nuovo a Milano [VIDEO] dopo un periodo di assenza e non si esclude che possa farlo proprio per assumersi le sue responsabilità e riconoscere quel bambino che Gemma porta in grembo.