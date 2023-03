Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 e, tra i volti di punta della soap opera, continua ad esserci il giovane Emanuel Caserio, alias Salvatore Amato.

Il barista più famoso del piccolo schermo ha saputo conquistare e intercettare il gradimento del pubblico che, in vista di questo gran finale della settima serie, si augura di poterlo vedere finalmente sereno e felice al fianco di una nuova fiamma.

Le vicende di Salvatore al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, Salvatore Amato continua a tenere banco con le sue vicende decisamente non facili viste nel corso di questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore.

Dopo le nozze con Anna Imbriani, il giovane barista ha visto sfumare per sempre il sogno di una vita insieme alla donna, complice il ritorno dell'ex compagno che l'ha convinta a riprovarci di nuovo.

E, a quel punto, Salvo si è ritrovato nuovamente solo: un periodo non facile per il barista che ha potuto contare sul sostegno dei suoi amici e della sua famiglia.

'Ne ha visto di tutti i colori', parla l'attore di Salvatore de Il Paradiso delle signore

" È un po' inciampato, come nella vita reale", ha dichiarato Emanuel Caserio parlando dell'evoluzione del suo personaggio in queste nuove puntate della soap opera in onda su Rai 1.

"Ha conosciuto l'amore, si è sposato, si è lasciato, è stato tradito, ne ha visto un po' di tutti i colori", ha aggiunto ancora l'attore di Salvatore confermando che per il giovane barista del Paradiso delle signore non è stato affatto semplice affrontare nel migliore dei modi questa situazione.

"In questo periodo è appagato dalla sua professione", ha aggiunto l'attore che ora sta vivendo un momento felice assieme alla giovane venere Elvira.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Salvatore ed Elvira nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione, cresce l'attesa anche per gli intrighi che terranno banco in questo finale della soap opera pomeridiana in onda su Rai 1.

Il finale de Il Paradiso delle signore 7: grande attesa per le scelte di Gemma e Gloria

Occhi puntati in primis sulle vicende di Gemma che, dopo la notizia della gravidanza, si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita e dovrà fare delle scelte importanti per non crescere da sola il suo bambino.

Grande attesa anche per quello che succederà a Gloria: la donna, infatti, stufa dell'indecisione da parte di Ezio, deciderà di reagire e di fare di testa sua, annunciando di essere pronta a lasciare Milano per trasferirsi in America, dove avrebbe modo di riabbracciare la sua amata Stefania.