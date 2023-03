Con le riprese della daily soap Il Paradiso delle Signore in stand by, l'attrice che interpreta Irene Cipriani, ossia Francesca Del Fa, ha deciso di fare un passo avanti per la sua carriera da attrice, con la speranza di vedersi aprire nuove porte nel panorama televisivo. In una recente intervista ha parlato non solo della sua nuova avventura ma anche dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore e cosa accadrà, secondo lei, tra Irene e Alfredo.

L'attrice di Irene de Il Paradiso delle Signore va a studiare all'estero

In una recente intervista al settimanale 'DiPiù', l'attrice Francesca Del Fa ha annunciato la sua partenza per gli Stati Uniti d'America.

'Ho deciso di fare un grande passo, vado a Hollywood', ha detto in merito al fatto che trascorrerà del tempo in California per studiare recitazione in una prestigiosa scuola che ha formato grandi stelle. Un azzardo, come l'ha definito lei stessa, che auspica però possa insegnarle qualcosa oltre a portarle delle nuove opportunità.

L'occasione che Francesca Del Fa vorrebbe avere è qualcosa simile allo sceneggiato 'I Medici', in cui ha recitato in passato. Ma il sogno più grande dell'attrice è quello di prendere parte a un film per il cinema.

Irene ci sarà ne Il Paradiso delle Signore 8

Stando a quanto si apprende, a maggio partiranno le riprese dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai 1 a partire dal mese di settembre.

Del Fa ha fatto sapere che lei sarà ancora presente nelle nuove puntate, in quanto a maggio farà ritorno in Italia. Per quanto riguarda la daily soap, oltre a confermare la presenza della venere Cipriani, l'attrice è curiosa di scoprire cosa hanno in serbo gli autori per il suo personaggio che ha intrecciato una storia d'amore con Alfredo.

Francesca Del Fa su Irene: 'Farà penare il povero Alfredo'

Anche se attualmente non si hanno spoiler certi su quello che accadrà nell'ottava avventura de Il Paradiso delle Signore, Francesca Del Fa non ha dubbi che la sua Irene darà del filo da torcere ad Alfredo.

'Farà penare il povero Alfredo', ha affermato l'attrice rivelando che lo metterà alla prova in svariati modi.

Questo perché Irene ha paura di lasciarsi andare. Oltre a essere in pessimi rapporti con suo padre, la Venere ha anche un lutto importante alle spalle, quello della madre. 'Teme di essere ferita', ha dichiarato Francesca giustificando il cinismo del suo personaggio.

L'intervista si è poi concentrata sul pettegolezzo lanciato nella scorsa estate, quello che la vedeva impegnata sentimentalmente con Can Yaman. Una volta per tutte, Del Fa ha smentito questa voce, rivelando di essere single.