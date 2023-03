Nuovi rocamboleschi intrecci si verificheranno nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nell'ultima settimana di marzo. Gemma Zanatta avrà un modo alternativo per crescere suo figlio senza destare pettegolezzi: sposare Roberto Landi. Quando la ragazza sarà sul punto di accettare questa nuova realtà della sua vita, portando il suo futuro sposo a una cena di famiglia, ecco che a sorpresa farà ritorno il suo ex amore. Intanto, ricattata da Veronica, Gloria farà i bagagli e lascerà Milano raggiungendo la figlia in America. Al Paradiso delle signore, invece, ci sarà del fermento a causa di alcune recensioni sugli abiti confezionati da Maria.

Avendo una grossa mole di lavoro da sbrigare, Puglisi chiederà a Francesco di collaborare al suo fianco. Poco dopo, però, la ragazza si scontrerà con una dura verità che riguarderà il suo rapporto con Vito. Adelaide confesserà di provare dei sentimenti per Marcello, finendo per suscitare gelosia in Ludovica.

Il Paradiso delle signore anticipazioni 27-31/3: Maria scopre le bugie di Vito nel peggiore dei modi

Archiviata la sfilata per promuovere la nuova collezione degli abiti da sposa realizzati da Maria Puglisi, arriveranno le recensioni che però saranno tutt'altro che positive. Mentre Roberto e Vittorio dovranno fare i conti con questi articoli poco lusinghieri, Maria sarà preoccupata. Alla fine il direttore del Paradiso delle signore prenderà una decisione e metterà al corrente i suoi collaboratori di un'idea per rilanciare i vestiti prodotti da Maria.

Sarà così che la sarta chiederà a Francesco di aiutarla con il progetto.

Nel frattempo Francesco scoprirà delle cose riguardanti Vito Lamantia e anche se vorrebbe riferire tutto alla giovane Puglisi, prima chiederà conto al diretto interessato. Il contabile del grande magazzino sarà pronto a dire la verità alla fidanzata, ma quest'ultima finirà per scoprire ogni cosa nel peggiore dei modi.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 31/3: Gloria se ne va sotto ricatto, Marcello furioso con la contessa

Gloria ha deciso di lasciare Milano e raggiungere la figlia in America ma verrà sospettata di avere una relazione con Ezio. Veronica avrà dei dubbi in merito e vorrà vederci chiaro. Quando la madre di Gemma avrà tutte le prove che le occorrono, metterà all'angolo Gloria ricattandola e spingendola ad andarsene per sempre.

Ludovica rivelerà all'ex di essere a conoscenza della sua relazione con la Contessa di Sant'Erasmo. Marcello non la prenderà bene e accuserà Adelaide di non essersi impegnata al massimo per nascondere la loro tresca. La contessa farà di tutto per riconciliarsi con Barbieri, ma non sarà facile. Alla fine, quando tornerà il sereno tra i due amanti, Ludovica arriverà ad ammettere di provare gelosia.

Il Paradiso delle signore trame fino al 31/3: Salvatore ha fatto bocciare Elvira

Il grande magazzino rivale sta per aprire, e Matilde e Tancredi si prepareranno per il fatidico giorno. I due coniugi, però, finiranno per avere una discussione a causa di Vittorio il quale, dal canto suo, si renderà conto di avere bisogno di Matilde per via di certi affari internazionali.

Grazie a Tancredi tra Adelaide e Matilde tornerà il sereno. In tale circostanza verrà fatta una confessione inaspettata: la contessa prova qualcosa di profondo per Marcello.

Elvira, che è stata bocciata all'esame di guida pratica, scoprirà che il responsabile della sua bocciatura è Salvatore Amato. La giovane Venere non la prenderà affatto bene, e spetterà ad Alfredo e Irene intercedere per farli riappacificare. Riusciranno nell'intento? A quanto pare Salvo ed Elvira avranno un chiarimento.

Roberto a cena da Ezio e Veronica, torna Marco: puntate Il Paradiso delle signore dal 27 al 13 marzo

Spazio anche a Gemma Zanatta nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. La ragazza si ritroverà ad accettare la proposta di matrimonio ricevuta da Roberto, in modo da poter crescere suo figlio senza problemi.

A quanto pare le speranze di un ritorno di fiamma con l'ex Marco risulteranno basse. Se Veronica non vedrà di buon occhio che sua figli si sposi con Roberto, opponendosi in tutti i modi, Ezio approverà.

Roberto verrà invitato a cena dai Colombo, perché vorranno dargli una chance e conoscerlo più a fondo. Come andrà a finire l'incontro? Proprio quando Gemma sarà sul punto di chiudere con il suo ex, Marco tornerà a Milano e in maniera del tutto inaspettata. Con lui non ci sarà Stefania, che sia finita?