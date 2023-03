Si fanno sempre più entusiasmanti le storie che girano intorno al Paradiso delle signore. I nuovi appuntamenti saranno ricchi di colpi di scena e l'attenzione sarà focalizzata sulla gravidanza di Gemma. Ezio e Veronica non vorranno che la figlia venga designata come ragazza madre, perciò le faranno una proposta che la signorina Zanatta non avrà intenzione di accettare. Per questo motivo Gemma confiderà a Roberto tutte le sue paure e il pubblicitario inizierà a studiare un piano per salvare l'amica dalle malelingue del paese. Dagli spoiler da poco diffusi sembrerebbe che Roberto, dopo aver visto Gemma indossare un abito da sposa durante la sfilata, chiederà alla ragazza di sposarlo.

Così facendo la figlia di Veronica potrà crescere il suo bimbo in totale serenità e Roberto continuerà a vedere di nascosto Mario.

Spoiler Il Paradiso delle signore, Roberto vuole aiutare Gemma

Dalle anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore si apprende che al centro delle trame ci sarà la signorina Zanatta e la sua maternità. La figlia di Veronica attraverserà un periodo alquanto delicato in quanto da una parte vorrà tenere il bambino che porta in grembo, dall'altra invece ha paura di venire definita una giovane madre ed essere quindi argomento di scandalo. Nonostante abbia fatto intuire che sia incinta di Carlos, la commessa dell'atelier non sa ancora chi sia il padre del bimbo.

Tuttavia gli spoiler ipotizzano che sia di Marco, l'attuale fidanzato della sorellastra Stefania. Insomma la situazione per Gemma è davvero critica e per questo motivo Roberto Landi, diventato amico fraterno della ragazza, studierà un piano per salvarla.

Zanatta non vuole dare in affido il bimbo

Le trame dei nuovi episodi della soap di Rai 1 Il Paradiso delle signore, rivelano nel dettaglio che Gemma non avrà intenzione di dare in affido il bimbo che porta in grembo e farà di tutto per tenerlo.

Ezio e Veronica però non condivideranno la scelta della ragazza e faranno una proposta a Gemma. Quest'ultima racconterà tutto a Roberto, diventato il suo migliore amico. Il pubblicitario del grande magazzino vedendo sfilare la giovane Venere in abito bianco, avrà un'idea per salvare la sua reputazione e le farà una proposta del tutto sorprendente.

Nonostante non ci sia alcuna certezza, gli spoiler ipotizzano che Roberto chiederà a Gemma di sposarlo. D'altra parte Landi, essendo omosessuale in un periodo difficile per renderlo pubblico, non potrà uscire allo scoperto con la sua relazione con Mario. In questo modo il migliore amico di Vittorio eviterebbe a Gemma di stare al centro dei pettegolezzi per la sua maternità e nello stesso tempo potrà vedere Mario in totale segreto.