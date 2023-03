Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana targata Rai, in merito agli episodi conclusivi della settima stagione, rivelano che Agnese tornerà nel capoluogo lombardo e rincuorerà parenti, colleghi e amici dicendogli che Tina ha dato alla luce un bimbo in piena salute. L'esperta sarta, dopo l'omissione iniziale, deciderà di vuotare il sacco anche con Vittorio, confessando al Direttore del grande magazzino milanese che il bimbo partorito dalla giovane Amato è il suo.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Tina potrebbe tornare anch'essa in città per avere un confronto con Conti sul da farsi.

Agnese dirà a Vittorio che è il padre del bimbo partorito da Tina

Il desiderio di paternità di Vittorio non è nuovo ai telespettatori de Il paradiso delle signore, difatti il cognato di Beatrice anelava a tale traguardo esistenziale già dal matrimonio con Marta, ma i due non erano mai riusciti a mettere in cantiere un erede a causa della sterilità della figlia di Umberto.

Conti, però, al termine della settima stagione dello sceneggiato nostrano avrà una nuova chance in tal senso, possibilità che gli metterà sul piatto una tra le sue dipendenti più fidate, ovvero l'esperta sarta Agnese.

Quest'ultima, a seguito di qualche momento d'incertezza iniziale, finirà per confessare al Direttore che è il padre del bimbo dato alla luce da Tina. Facile intuire come sarà palese che il concepimento dello stesso sia avvenuto durante l'unica parentesi passionale tra i due, momento d'intimità successivamente negato da Vittorio a Sandro.

Quando il discografico aveva trovato il foulard della moglie vicino al letto di Conti, difatti, il Direttore aveva mentito all'amico dicendogli che tra lui e la cantante c'era stato soltanto un bacio. Bugia che molto probabilmente verrà fuori in maniera prorompente nei prossimi episodi.

Tina potrebbe tornare a Milano per confrontarsi con Vittorio

Sia Tina che Vittorio, nel corso de Il paradiso delle Signore 6, non erano parsi troppo coinvolti dalla loro liaison, infatti dopo quel singolo frangente d'intimità le loro strade si erano divise, con Conti che aveva continuato a guidare l'atelier e la cantante che si era trasferita a Londra col marito Sandro per rimettere assieme i cocci della loro vita coniugale.

La giovane Amato, però, dovrà gioco forza decidere come affrontare la questione della paternità del bimbo. Se a ciò aggiungiamo che, stando agli spoiler ufficiali, sarà Agnese a rivelare a Conti la novità, è plausibile ipotizzare che Tina torni in città col genitore al fine di avere un confronto proprio col padre biologico del nascituro.