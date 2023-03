Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, delle puntate in onda su Rai 1 dal 10 al 14 aprile 2023, vedono la scomparsa di Adelaide e il malore di Tancredi. Entrambi nascondono dei segreti, che se venissero alla luce cambierebbero tutte le carte in tavola.

Fari puntati anche su Ludovica e Marcello, che si troveranno molto vicini rimpiangendo la loro storia d'amore. Vito, al contrario, darà le dimissioni e sarà pronto a partire per l'Australia.

Gemma e Roberto saranno decisi a sposarsi, ma non è detta l'ultima parola.

Adelaide esce di scena: Il Paradiso delle signore trame 10-14 aprile

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore Adelaide scomparirà nel nulla lasciando Marcello con tanti, forse troppi, punti interrogativi. Tutto accadrà dopo che Marcello riceverà un regalo da parte sua e sarà così deciso a raggiungerla a Lione.

Adelaide, però, non sarà a Lione e nessuno sa dove sia finita. La scusa dell'amica malata non reggerà, come si renderà presto conto Barbieri.

Marcello verrà ingannato da Adelaide e preoccupato per quello che potrebbe essere successo alla contessa, chiederà aiuto a Ludovica per cercare di rintracciarla: dove sarà finita e cosa nasconderà?

Marcello e Ludovica vicini al bacio: Il Paradiso delle signore trame 10-14 aprile

Continuando con le anticipazioni dei prossimi episodi Il Paradiso delle signore ci sarà un inaspettato riavvicinamento tra Marcello e Ludovica per via di un problema al Circolo.

I due si troveranno molto vicini, rimpiangendo i bei tempi passati e la loro storia d'amore finita male.

Ciò farà vacillare Ludovica, che già non è convinta di convolare a nozze con Ferdinando, come ha già più volte confidato alla cara amica Matilde, che sta per scoprire un retroscena inaspettato sulla notte dell'incendio che ha causato la perdita della fabbrica e l'incidente a Tancredi.

Tancredi ha un malore: Il Paradiso delle signore trame 10-14 aprile

Svolte importanti nelle puntate Il Paradiso delle signore che andranno in onda su Rai 1 nella settimana che va dal 10 al 14 aprile. Tancredi avrà un improvviso malore e sarà costretto a ricoverarsi in ospedale.

In questa circostanza Marco avrà occasione di parlare con lui e dalle sue parole sospetterà fortemente che sia stato proprio lui ad appiccare l'incendio alla fabbrica.

Tancredi negherà ogni cosa e pregherà Marco di non proferire parola con Matilde: che cosa sta nascondendo? Infine Vito darà le dimissioni da contabile, pronto a trasferirsi in Australia avendo perso Maria. La giovane Puglisi, dopo aver appreso la notizia, capirà di provare qualcosa di molto importante per Lamantia e proverà a fermarlo.