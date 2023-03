Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore e le puntate in prima visione assoluta in onda su Rai 1 nel mese di marzo.

Nell'episodio del 29 marzo ci sarà una svolta importante nel rapporto tra Ezio e Veronica, che prenderà una piega inaspettata.

Nel frattempo inizieranno i primi problemi tra Adelaide e Marcello, che si ripercuoteranno anche sui loro affari.

Ci sarà spazio anche per parlare di Gemma e della sua decisione in merito alla proposta di Roberto di diventare sua moglie.

Veronica trova le prove della relazione tra Gloria ed Ezio: Il Paradiso delle signore nuove trame

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore svelano che Veronica scoprirà la relazione tra Ezio e Gloria rimanendone sconvolta, sebbene abbia sempre saputo nel suo cuore che il compagno era legato alla moglie.

Nel frattempo Alfredo sarà intenzionato a far riappacificare Elvira e Salvatore dopo la bocciatura della Venere all'esame pratico di guida, ma come farà? La situazione si rivelerà più complicata del previsto.

Veronica vorrà avere un chiarimento con Gloria e ciò che le dirà la spiazzerà, tanto da farle prendere una decisione definitiva sulla sua partenza.

Gloria ricattata da Veronica nei prossimi episodi Il Paradiso delle signore

Veronica, nella puntata della soap opera Il Paradiso delle signore che andrà in onda su Rai 1 in prima visione assoluta il 29 marzo, avrà un acceso diverbio con Gloria.

Dopo aver scoperto la relazione d'amore che Colombo ha con Gloria, Veronica la ricatterà, imponendole di troncare per sempre la sua storia.

Intanto Adelaide cercherà in tutti i modi di risanare la frattura che si è creata tra lei e Marcello, accorgendosi però che non è così semplice come poteva immaginare.

Gemma pronta a sposare Roberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Adelaide sarà molto turbata per le incomprensioni e la distanza con Marcello, accorgendosi di provare dei sentimenti profondi nei suoi riguardi.

Intanto Roberto sarà in fermento per la proposta di nozze che ha fatto a Gemma, che secondo il suo parere e anche quello di Ezio è l'unico modo per toglierla dai guai e dalla prospettiva di una vita da ragazza madre, e al centro dei pettegolezzi e della cattiveria della gente.

Così nella puntata che verrà trasmessa il 29 marzo, Gemma accetterà la proposta di Landi anche perché sicura di non avere alcuna speranza di poter avere al suo fianco l'ex fidanzato Marco, che immagina felice in America con Stefania. Peccato che la giovane Zanatta non sappia che a breve colui che crede così lontano torni all'improvviso in città.