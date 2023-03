Gli episodi dell'8 e del 9 marzo regaleranno molti colpi di scena ai telespettatori de Il Paradiso delle Signore.

La gravidanza Gemma finirà per allertare tutta la famiglia: Ezio sarà disposto a tutto pur di salvare la reputazione della ragazza, persino a volare in Argentina per rintracciare Carlos, il padre del bimbo che porta in grembo. A stravolgere i piani dei Colombo-Zanatta ci penserà la chiamata della nonna del ragazzo.

Intanto nella mente di Roberto inizierà a maturare una nuova consapevolezza, che potrebbe cambiare il suo futuro professionale e sentimentale.

Landi, infatti, sarà pronto a lavorare insieme a Mario Oradei.

Per Vittorio sono in arrivo dei grossi guai a causa dell'articolo che ha approvato per la copertina del Paradiso Market. Esploderà una protesta e Conti dovrà tenere a bada le manifestanti. Nel frattempo Armando farà una scoperta su Alfredo.

Il Paradiso delle Signore, episodio 8/3: la nonna di Carlos chiama Ezio, Veronica furiosa

Nella puntata di mercoledì 8 marzo de Il Paradiso delle Signore casa Colombo sarà spiazzata da un'inaspettata telefonata. La nonna di Carlos chiamerà Ezio per fare una chiacchierata con lui. Gemma sarà alquanto impensierita per via di quello che potrebbe accadere. Nel frattempo Veronica verrà a sapere che anche Gloria è a conoscenza della gravidanza di sua figlia e non reagirà positivamente.

Nel frattempo Armando Ferraris si renderà conto che tra Alfredo e Irene c'è del tenero, seppur i due stiano cercando di nascondere la loro storia d'amore.

All'interno della redazione del 'Paradiso Market' regnerà intanto la tensione a causa dell'articolo di Diletta D'Ambrosio pubblicato sull'ultimo numero. Tra Matilde e Vittorio il rapporto non sarà affatto idilliaco.

Il Paradiso delle Signore puntata 9/3: Roberto vuole lavorare con Mario

Durante l'appuntamento di giovedì 9 marzo de Il Paradiso delle Signore le ragazze del negozio saranno del tutto convinte che Salvatore sia interessato a Elvira. Il magazzino, intanto, dovrà fare i conti con la furia di alcune indignate manifestanti che Vittorio e Don Saverio cercheranno di tenere a bada.

Vedendo il parroco e Conti in gran difficoltà, Matilde si farà venire in mente un'idea per aiutare i due a sistemare la situazione.

Intanto Roberto chiederà a Mario di aprire un locale. Infine Veronica e Gloria saranno al centro di una lite: la madre di Gemma, soprattutto considerate le condizioni della figlia, non vuole che l'ex ostetrica intervenga negli affari di famiglia.