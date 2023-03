Al Paradiso delle signore 7 proseguono le novità per le vicende dei protagonisti e le anticipazioni della puntata di giovedì 30 marzo annunciano che Gemma parlerà in famiglia della sua decisione di sposarsi, ma Veronica non sarà d'accordo. Ezio, invece, appoggerà la figlia della compagna, deciso a conoscere meglio Roberto. Nel frattempo, Vittorio parlerà con lo staff della sua nuova idea per il rilancio della collezione e Maria chiederà il supporto di Francesco, mentre il riavvicinamento tra Marcello e Adelaide farà ingelosire Ludovica.

Infine, arriverà per Gloria il momento dell'addio al suo amato Paradiso delle signore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: per Gloria arriverà il momento di salutare tutti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì 30 marzo raccontano che per Gloria arriverà il momento dell'addio al grande magazzino, il posto che le ha permesso di riabbracciare sua figlia e ritrovare Ezio. Sarà un addio definitivo per la capo commessa? Le trame per il momento non parlano di un suo ritorno, ma a casa Colombo proseguiranno le discussioni a causa della situazione di Gemma. La ragazza parlerà con sua madre e il suo compagno della sua decisione di sposare Roberto Landi.

Anticipazioni puntata di giovedì 30 marzo: Veronica contraria alle nozze di Gemma

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 30 marzo vedrà protagonista la famiglia Colombo e in particolare il futuro di Gemma. La ragazza, infatti, dopo aver accettato la proposta di nozze di Roberto ne parlerà a casa ma non incontrerà il favore di Veronica che si opporrà fermamente a questo passo.

La donna resterà dell'idea che la soluzione migliore sia che lei ed Ezio si prendano cura del futuro figlio di Gemma come se fosse loro, ma il signor Colombo appoggerà la decisione della ragazza, dicendosi aperto ad approfondire la conoscenza con il suo futuro marito.

Maria chiederà aiuto a Francesco per il nuovo progetto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata che andrà in onda giovedì 30 marzo Vittorio parlerà con i suoi collaboratori del futuro dell'azienda e della sua nuova idea per rilanciare la collezione di Maria Puglisi.

La sarta avrà bisogno di aiuto e per portare avanti il suo progetto Maria chiederà il sostegno di Francesco. Nel frattempo, Marcello darà un'altra possibilità ad Adelaide e si riavvicinerà a lei, ma questo farà ingelosire molto Ludovica che questa volta dovrà ammettere di non essere affatto indifferente al rapporto tra la contessa e il suo ex fidanzato. Infine, Tancredi, nel vedere sua moglie soffrire per la lontananza della contessa, proporrà ad Adelaide di mettere da parte le ultime incomprensioni e smettere di farsi la guerra.