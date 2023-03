Il Paradiso delle signore continua a registrare ascolti record e i telespettatori sono ansiosi di conoscere come evolverà la vicenda di Gemma, che ha da poco scoperto di essere incinta. Sui social c'è una diatriba su chi sia il padre del bambino: c'è chi è convinto che la giovane Zanatta abbia passato la notte con Marco e si sia accorta di aspettare un bimbo poco dopo, visto che controllava nervosa il calendario. Sempre secondo questa ipotesi, Gemma avrebbe quindi cercato di riparare la situazione cedendo alla passione con Carlos, che starebbe facendo passare per il padre della creatura che porta in grembo.

C'è invece chi è convinto che il bambino sia proprio del giovane Garcia, che non ha voluto prendersi le sue responsabilità. Carlos è già promesso sposo con una ragazza in Argentina, dove rimarrà scappando da Milano. Nelle prossime puntate, Ezio e Gloria staranno vicino a Gemma, con l'obiettivo di non farle vivere il dolore di essere una ragazza madre, ma sarà proprio la giovane Zanatta a spiazzare entrambi con una sua decisione sulla gravidanza.

Il Paradiso delle signore prossime puntate: Ezio e Veronica fanno infuriare Gemma

Nei nuovi episodi della soap Il Paradiso delle Signore, Ezio e Veronica cercheranno una soluzione per fare in modo che Gemma non passi una vita da ragazza madre. Zanatta ha proposto al compagno di prendere in affidamento il bambino, facendolo passare per loro, ma senza risultato.

Ezio, infatti, era sul punto di svelare a Veronica di voler stare con Gloria e, se accettasse di crescere un bambino con lei, non potrebbe di certo lasciare la sua famiglia. La situazione è carica di tensione emotiva.

Veronica non si perderà d'animo e, dopo aver incontrato una ragazza che sta crescendo un figlio senza il padre, avrà un'idea che potrebbe risolvere la spinosa questione della gravidanza della figlia: cosa avrà in mente?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Gemma deciderà le sorti di Ezio e Gloria

Con il passare dei giorni, Colombo ripenserà alla proposta di Veronica e, nei prossimi episodi della soap Il Paradiso delle signore, Ezio vorrà che Gemma affidi a lui e Zanatta il bimbo ribaltando ancora una volta le carte in tavola.

Ci sarà però un colpo di scena: Gemma, stanca di dipendere dalle decisioni di Ezio e Veronica, farà una scelta in totale autonomia sulla sua gravidanza.

La decisione di Gemma inciderà in modo determinante sulle vite di Ezio e di Gloria, che rischiano di perdere per sempre la speranza di vivere il loro amore, dopo essersi ritrovati. La giovane Zanatta darà quindi una svolta molto importante alle trame della soap, anche se al momento le ipotesi sono tutte percorribili. Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire cosa accadrà.