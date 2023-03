Cosa succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma su Rai 1 entro il prossimo maggio 2023? Al centro dell'attenzione potrebbero tornare le vicende di Stefania di cui, in queste settimane, si sono perse le tracce dopo che ha scelto di trasferirsi stabilmente in America.

Eppure, in vista di questo gran finale della settima serie, la giovane figlia di Gloria potrebbe ritrovarsi a dover fare una scelta importante legata alla sue vicende sentimentali.

Stefania potrebbe tornare al centro delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 continua a promettere colpi di scena e in vista delle ultime puntate di questa fortunata stagione, Stefania potrebbe ritrovarsi nuovamente al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap.

La figlia di Gloria ed Ezio, ormai da un po' di tempo, ha scelto di allontanarsi da Milano per trasferirsi in America, dove ha intrapreso il suo nuovo percorso professionale che l'ha portata a chiudere con il passato.

In un primo momento la ragazza si era trasferita nella "Grande Mela" con il suo amato Marco: i due si erano detti pronti a prendere in mano le redini della loro vita e si era parlato anche di un possibile matrimonio in arrivo.

Peccato, però, che col passare delle settimane le cose siano cambiate e i due si sono ritrovati a dover affrontare la loro prima crisi di coppia.

Stefania chiude con Marco nel finale de Il Paradiso 7?

Lo stesso Marco, rientrato a Milano per motivi di lavoro, non ha nascosto a Matilde di essere alle prese con un periodo difficile legato alla sua vita sentimentale con Stefania.

Insomma, una situazione altalenante per questa giovane coppia, la quale potrebbe ritrovarsi alle prese con una scelta inattesa proprio in vista del finale di questa settima stagione.

Non si esclude, infatti, che le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 possano essere caratterizzate da una rottura definitiva tra Marco e Stefania.

Il sospetto, infatti, è che la figlia di Gloria possa aver riallacciato i rapporti con il suo ex pretendente Federico, che proprio nel corso di questa settima stagione, si era fatto sentire di nuovo scrivendo una lettera alla ragazza.

Stefania potrebbe svelare di amare un altro nelle ultime puntate de Il Paradiso 7

Di conseguenza, tenendo conto che Federico si trovava proprio negli Stati Uniti d'America per lavoro, non si esclude che Stefania possa aver approfittato della situazione per rivederlo.

E, nel corso del gran finale di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, potrebbe venir fuori che la ragazza si è resa conto di essere ancora innamorato del giovane Federico.

Insomma, Stefania potrebbe svelare di amare un altro uomo e chiudere così la sua neonata relazione col giovane Marco.