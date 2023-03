L'appuntamento con le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 si preannuncia denso di colpi di scena e, le anticipazioni delle prossime settimane, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena del giovane Marco Di Sant'Erasmo.

Il nipote della contessa, dopo un periodo di assenza, rimetterà piede a Milano e da quel momento in poi finirà per spiazzare di nuovo Gemma, la quale resterà profondamente colpita dalla sua presenza.

Questo rientro potrebbe avere a che fare con la gravidanza della venere e non si esclude che le cose possano non andare nel migliore dei modi.

Anche se in merito non ci sono ancora anticipazioni ufficiali ed è solo possibile avanzare delle ipotesi.

Marco ritorna in città e spiazza Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma a fine marzo rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Marco Di Sant'Erasmo.

Il giovane nipote della contessa tornerà a Milano e finirà per scombussolare il cuore di Gemma che, fino a questo momento, non ha ancora svelato il nome del vero padre di suo figlio.

Complice la passione vissuta con Marco di recente, non si esclude che il ragazzo possa tornare per prendersi le sue responsabilità e chiedere a Gemma di uscire allo scoperto, dicendo la verità su questo bebè che porta in grembo.

Gemma rischia di perdere il figlio nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore?

Ma i colpi di scena potrebbero non essere finiti qui: in questo periodo, infatti, Gemma ha vissuto una fortissima tensione emotiva.

La ragazza, infatti, si è trovata sotto stress complici le richieste di mamma Veronica ed Ezio, che più volte le hanno chiesto di non uscire allo scoperto con la notizia della gravidanza.

Di conseguenza, la venere si è trovata a vivere un periodo non facile, al punto da pensare anche di mettere a punto un piano che potesse permetterle di scappare via per crescere da sola il suo bambino, lontana dagli occhi indiscreti delle persone che la conoscevano.

Gemma si scaglia contro Marco per il bebè nel finale de Il Paradiso 7?

Ebbene, tutto questo, potrebbe portare a delle conseguenze amare nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1.

Non si esclude, infatti, che proprio nelle battute conclusive di questa settima serie, Gemma potrebbe scoprire di aver perso il bambino che portava in grembo.

La venere potrebbe fare questa amara scoperta dopo un controllo medico e, a quel punto, potrebbe finire per scagliarsi contro Marco. Il quale potrebbe essere accusato da Gemma come il "responsabile" della perdita del bebè, dato che non si è assunto subito la responsabilità di quello che è accaduto tra di loro. Occorre precisare che queste sono solo delle ipotesi, non confermate dalle anticipazioni ufficiali.