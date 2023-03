Le vicende della soap opera Il Paradiso delle signore sono sempre più intriganti. Negli episodi in onda ssi Rai 1 il 27 e 28 marzo 2023, la partenza della capo commessa Gloria Moreau (Lara Komar) sarà imminente.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio) invece spezzerà il cuore alla venere Elvira Gallo (Clara Danese): quest’ultima apprenderà di essere stata bocciata all’esame pratico di guida a causa dello zampino del giovane barista siciliano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 27/03: Vittorio e Roberto delusi dalle recensioni sugli abiti di Maria

Nella 131esima puntata che verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 27 marzo nella consueta fascia pomeridiana, le recensioni sugli abiti nuziali realizzati da Maria (Chiara Russo) non piaceranno per niente a Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto (Filippo Scarafia): ne rimarranno delusi. Nemmeno la ricamatrice Puglisi farà i salti di gioia per gli articoli sui suoi modelli.

Nel contempo Francesco (Christian Roberto) vorrà essere sincero con Maria e farle sapere ciò che ha scoperto su Vito (Elia Tedesco).

Gloria annuncia il suo trasferimento in America, Vittorio pronto per la concorrenza

Gloria annuncerà di trasferirsi in America in settimana. Ludovica (Giulia Arena) dirà al suo ex fidanzato Marcello (Pietro Masotti) di sapere che lui e Adelaide (Vanessa Gravina) stanno insieme. Quest’ultima avrà un litigio con Barbieri, in quanto la rimprovererà per la sua disattenzione in merito alla segretezza della loro storia.

Matilde (Chiara Baschetti) e il marito Tancredi (Flavio Parenti) porteranno avanti il progetto per il loro negozio, invece il direttore Conti si preparerà ad affrontare la concorrenza.

Spoiler episodio del 28 marzo: Francesco deciso a scoprire cosa nasconde Vito

Le anticipazioni del 132esimo episodio in programmazione su Rai 1 martedì 28 marzo raccontano che Matilde e Tancredi avranno un battibecco per colpa di Vittorio.

Quest’ultimo capirà di dover contare ancora sulla complicità di Frigerio sul campo lavorativo.

Intanto Francesco vorrà scoprire quale segreto nasconde Vito.

Elvira si arrabbia con Salvatore, Veronica sospetta che Ezio e Gloria siano amanti

Elvira non prenderà affatto bene il fatto di non aver superato l’esame pratico per la patente di guida a causa del sabotaggio di Salvatore.

Veronica (Valentina Bartolo) sarà decisa a fare delle indagini sul rapporto tra Ezio (Massimo Poggio) e Gloria, con la convinzione che abbiano una tresca clandestina.