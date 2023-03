Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato ideato da Giannandrea Pecorelli, per ciò che riguarda le puntate di mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, evidenziano che Vito si scuserà con Francesco sperando che lo stesso accetti il suo pentimento, mentre l'azienda di Ezio rimpiazzerà la ditta Palmieri per il confezionamento dei vestiti del Paradiso delle signore. Gemma, intanto, verrà a conoscenza del fatto che è naufragata la coppia composta da Stefania e Marco, nel frattempo Umberto vorrà vendere il Paradiso market.

Italo, infine, consiglierà alla Contessa Adelaide di non partire insieme a Marcello, bensì da sola.

Vito si scuserà con Francesco

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 7, in merito alle puntate di mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, raccontano che Veronica ed Ezio scopriranno che Stefania e Marco non stanno più insieme.

Anziché informare Gemma della buona nuova, la signora Zanatta e il compagno preferiranno tenerla all'oscuro.

Maria, dopo aver scoperto le bugie di Vito, continuerà a provare del forte risentimento nei riguardi del contabile, tanto da non riuscire a perdonarlo. Nonostante ciò, Lamantia non si perderà d'animo e cercherà in ogni modo possibile di riguadagnarsi la fiducia della giovane sarta.

Per avvicinarsi ancor di più a tale scopo si cospargerà il capo di cenere con Francesco, desiderando che quest'ultimo accetti realmente il suo pentimento.

Irene, poco dopo, vorrà che i suoi familiari conoscano più a fondo Alfredo, dopo che lo stesso ha manifestato la volontà di sposarla.

Vittorio, intanto, si deciderà a rimpiazzare la ditta Palmieri con l'azienda di denim che vede a capo Ezio, così l'uomo e i suoi dipendenti si occuperanno d'ora in poi del confezionamento dei vestiti del Paradiso delle signore.

Cambio di fornitori che farà saltare la mosca al naso a Matilde, la quale sarà risentita per non essere stata messa al corrente dal direttore.

Gemma scoprirà che l'ex e Stefania si sono lasciati.

Italo suggerirà ad Adelaide di partire senza Marcello al fianco

Francesco scriverà una lettera per Maria dove le svelerà di essersi innamorato di lei.

Vittorio, successivamente, sarà l'acquirente migliore secondo Umberto per rilevare il Paradiso market, ma al contempo il commendatore lascerà poco spazio di manovra a Conti per prendere una decisione in tal senso.

Alla luce dei fatti, Marco si renderà conto che l'amata rivista potrebbe cessare d'esistere improvvisamente.

La vera motivazione della separazione tra la giovane Colombo e il giornalista verrà scoperta da Ezio.

Italo infine, notando che la contessa e Barbieri sono prossimi alla partenza a seguito della tragica notizia ricevuta, suggerirà alla nobildonna di partire in solitaria piuttosto che con Marcello al seguito.