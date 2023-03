Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sono ricche di colpi di scena. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 29 marzo, Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) confermerà tutti i suoi sospetti riguardo Ezio e Gloria Moreau: come previsto, la donna non avrà scrupoli per la sua nemica e penserà di affrontarla a muso duro immediatamente. Frattanto la contessa Adelaide sarà assai dispiaciuta per aver litigato con Marcello, a causa di Ludovica, e cercherà in tutti i modi di avere un chiarimento con lui. Gemma Zanatta, invece, prenderà un'importante decisione riguardo il suo futuro con Roberto Landi.

Il Paradiso, anticipazioni del 29 marzo: Veronica smaschera Ezio e Gloria

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 marzo, Veronica riuscirà a smascherare Ezio e Gloria (Lara Komar): Zanatta, infatti, scoprirà tutta la verità riguardo la relazione segreta tra i due e resterà sconvolta, nonostante avesse già parecchi sospetti. Sarà così che Veronica deciderà di affrontare subito la sua nemica e la minaccerà, intimandole di lasciar perdere Ezio per sempre. Nel frattempo Marcello sarà ancora molto turbato con Adelaide Di Sant'Erasmo, per aver parlato a Ludovica della loro relazione e non sembrerà disposto a perdonarla. La contessa, intanto, farà di tutto pur di riappacificarsi con il giovane Barbieri, ma non sarà così facile per lei.

Francesco vuole affrontare Vito

Francesco Rizzo (Christian Roberto) sarà desideroso di affrontare Vito Lamantia (Elia Tedesco), per metterlo con le spalle al muro una volta per tutte, dopo aver scoperto tutta la verità su di lui. Nel contempo Alfredo vorrà che Elvira e Salvatore facciano pace e chiederà ad Irene di aiutarlo in qualche modo.

Vittorio Conti, intanto, dovrà trovare un modo per salvare il Paradiso e sarà ancora convinto di rilanciare la collezione di abiti nuziali di Maria Puglisi.

Gloria Moreau sarà ancora convinta di lasciare Milano per trasferirsi negli Stati Uniti: la donna, inoltre, dovrà affrontare l'ira di Veronica e partire potrebbe essere l'unico modo per dimenticarsi definitivamente di Ezio.

Successivamente Gemma prenderà una decisione molto importante e deciderà di sposarsi, nonostante i suoi pensieri siano rivolti costantemente al giovane Di Sant'Erasmo.

Gemma pensa di accettare la proposta di Roberto Landi

Gemma penserà ancora a Marco, ma sarà consapevole del fatto che non potrà mai tornare insieme all'uomo. Così, non avendo più speranze con il giovane Di Sant'Erasmo, alla fine Zanatta deciderà di accettare la proposta di matrimonio di Roberto Landi (Filippo Scarafia) e si preparerà ad annunciare a tutti la bella notizia.