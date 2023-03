La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Alfredo Perico (Gabriele Anagni) ha chiesto la mano di Irene Cipriani (Francesca Del Fa), ma quest'ultima non ha saputo come rispondere. L'ex capo commessa, difatti, ha preferito invitare l'assistente di Armando Ferraris (Pietro Genuardi) a cena con i suoi familiari, in modo da far conoscere meglio quest'ultimi e Perico prima di decidere se sposarlo o meno. Tale proposta di nozze, però, potrebbe essere inficiata dall'interesse amoroso segreto che Clara Boscolo (Elvira Camarrone) prova da un po' nei riguardi di Alfredo, innamoramento che potrebbe essere scoperto proprio da Irene.

Qualora Cipriani dovesse venire a conoscenza che Clara ha perso la testa per Perico, ci sono buone chance che opterebbe per rifiutare di sposarsi con Alfredo, magari sospettando che lo stesso ricambi i medesimi sentimenti verso l'amica.

Clara rivelerà a Francesco di essere interessata a una persona impegnata

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, in merito alle puntate da lunedì 3 a venerdì 7 aprile, Clara apprenderà che Francesco Rizzo (Christian Roberto) ha perso la testa per Maria Puglisi (Chiara Russo).

In tema di confidenze, anche Boscolo rivelerà al figlio di Palma (Valentina Tomada) di essersi invaghita di una persona già impegnata, sebbene eviterà di specificare che si tratta di Alfredo.

L'assistente magazziniere, al contempo, chiederà a Irene di diventare sua moglie, ma la commessa dell'atelier milanese, non sapendo cosa rispondere, lascerà il responso in sospeso preferendo invitare il partner a una cena coi suoi famigliari.

Francesco scriverà una lettera per Puglisi, all'interno della quale le confessa il proprio amore, ma tale missiva verrà intercettata da Vito Lamantia (Elia Tedesco).

Letto il contenuto, il contabile s'adirerà parecchio e aggredirà il giovane Rizzo, così servirà l'intervento di Clara per placare gli animi.

Irene potrebbe rifiutare di sposarsi con Alfredo se capisse che Clara lo ama

L'amore di Clara nei riguardi di Alfredo è rimasto sinora un segreto, ma la giovane Boscolo dicendo a Francesco di essersi innamorata di una persona impegnata potrebbe far intuire o sospettare al sarto di chi si tratta.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, l'innamoramento di Clara nei riguardi di Alfredo potrebbe quindi essere scoperto anche da Irene, la quale rifiuterebbe di sposarsi col partner. Tale eventuale rifiuto sarebbe figlio dei probabili sospetti che nascerebbero nella mente di Irene, ovvero che Alfredo nutrirebbe anch'esso dei sentimenti per Clara o, ancor peggio, che tra i due ci sarebbe già stata una liaison ben celata.