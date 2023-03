L'episodio de Il Paradiso delle Signore andato in onda martedì 7 marzo è stato pieno di suspense e di colpi di scena.

Ampio spazio è stato dato alla famiglia Colombo-Zanatta. Ezio ha fatto di tutto per mettersi in contatto con la famiglia di Carlos, nonostante il parere contrario di Gemma. Anche la contessa Adelaide di Sant’Erasmo è stata al centro dell’attenzione in questo episodio. Infatti, la nobildonna ha prima affrontato Vittorio Conti sullo scandalo che ha provocato l’articolo scritto da Diletta D’Ambrosio, e poi ha avuto uno scambio di battute con Umberto Guarnieri.

Altre scene che hanno riscaldato il cuore dei fan della daily soap di Rai 1 sono state quelle con la coppia formata da Roberto Landi e Mario Oradei.

Il Paradiso delle Signore, riassunto episodio di martedì 7 marzo

Sua Eminenza Monsignore Giglio ha letto l'articolo sul'ABC dell'amore pubblicato sul Paradiso Market e ha invitato Adelaide a mettere fine a questo scempio. Elvira è apparsa molto agitata per via dell’esame di teoria della patente e Marcello le ha fatto sapere che Salvatore è un esperto di motori. E così, il giovane barista Amato si è proposto per le ripetizioni su questo argomento.

Mario Oradei, intanto, ha consegnato a Roberto Landi un biglietto con il numero di telefono della famiglia di Carlos e poi gli ha parlato del suo progetto di lavoro.

Nel frattempo, la contessa di Sant’Erasmo si è presentata nell’ufficio di Vittorio Conti e ha espresso le sue opinioni riguardo l'articolo scandaloso pubblicato sul Paradiso Market. Clara, su insistenza di Maria Puglisi, ha sfilato con il nuovo abito da sposa, Vittorio e Alfredo sono rimasti incantati nel vederla.

Infine, Ezio Colombo ha scoperto che è imminente il fidanzamento ufficiale di Carlos Garcia e lo ha comunicato a Veronica e Gemma Zanatta.

Quest’ultima ha tirato un sospiro di sollievo, dicendo che non serve più a nulla informare Carlos della sua gravidanza ma il signor Colombo non ha voluto sentire ragioni: 'Compro subito un biglietto per Buenos Aires e parlerò con Carlos'.

Come hanno reagito i fan davanti a queste scene?

Le scene con Adelaide conquistano i fan de Il Paradiso delle Signore

L’episodio de Il Paradiso delle Signore andato in onda il 7 marzo ha fatto scaturire diverse reazioni dei fan sui social.

Parlando della scena dove la contessa di Sant’Erasmo bacchetta il signor Conti, molti fan hanno applaudito la nobildonna e c’è chi ha scritto: 'Sto volando, Adelaide'. Anche la scena tra la contessa e il suo ex compagno Umberto è stata particolarmente apprezzata dagli appassionati della daily soap di Rai 1. Infatti, c'è chi l'ha considerata una scena epica e memorabile, e chi si è scagliato contro il banchiere Guarnieri: 'Umberto deve strozzarsi!'

Adelaide ha deciso di asfaltare Umberto da regina quale è: #ilparadisodellesignore pic.twitter.com/lO9UXhXM0F — Flav⎊ (@Darveyinbed) March 6, 2023

Gemma al centro dell'attenzione: le varie reazioni degli utenti social

A molti fan della soap pomeridiana di Rai 1 non va più a genio il personaggio di Ezio Colombo.

Quest’ultimo, nonostante il parere contrario di Gemma, vuole a tutti i costi informare Carlos della gravidanza della giovane Zanatta e costringerlo a prendersi le sue responsabilità.

Quando il signor Colombo ha pronunciato questa frase ‘Un uomo degno di questo nome non può comportarsi così’, alcuni utenti social si sono scagliati contro il padre di Stefania: ‘Detto da Ezio Colombo!’ Altri fan hanno avuto da ridire in merito alla reazione di Gemma: ‘Faccia molto eloquente, il figlio è al 99,99% di Marco.’

Roberto e Mario, il gesto che ha intenerito i fan de Il Paradiso delle Signore

Anche Roberto Landi e Mario Oradei hanno avuto uno spazio tutto loro nell’episodio di martedì 7 marzo. Parlando della vita sentimentale di Gemma, il pubblicista ha confessato al suo partner di sentirsi in colpa per aver spinto la sua amica a frequentare Carlos.

Mario gli ha consigliato di dire a Gemma di voltare pagina e di lasciar perdere il giovane Garcia, visto che ha la fama di un dongiovanni. Poi ha cambiato argomento, coinvolgendo Roberto sul suo nuovo progetto di lavoro: aprire un piccolo ristorante in città.

A molti fan non è sfuggito la carezza che Mario ha fatto al suo compagno, ma c’è chi teme che il loro amore finisca: 'Roberto si legherà a Gemma'.