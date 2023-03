Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. L'attrice Lucrezia Massari, che nello sceneggiato Rai presta il volto a Flora Gentile Ravasi, ha rilasciato recentemente un'intervista dove dichiara che il suo personaggio porta con sé il bisogno di un padre nella sfera amorosa. Flora, difatti, sembrerebbe voler rimpiazzare la figura del padre Achille (Roberto Alpi) iniziando relazioni sentimentali con uomini parecchio più grandi di lei, ad esempio la storia attuale col commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Proprio per difendere l'amore che prova nei riguardi del fidanzato, come asserito dall'attrice di origini toscane, la giovane Ravasi tirerà fuori qualcosa di inaspettato per controbattere agli attacchi vendicativi della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina).

Lucrezia Massari: 'Flora spererebbe in un buon rapporto coi figli di Umberto'

L'attrice Lucrezia Massari, nel corso di un'intervista, ha parlato di come il personaggio che interpreta, ovvero Flora, ha un viscerale bisogno di un padre che non c'è mai stato e di come la stilista traghetti tale necessità verso le faccende amorose infatti: "Flora porta il bisogno di un padre nella sfera amorosa".

Facile intuire come tale dichiarazione è riscontrabile nella relazione sentimentale che sta intrattenendo Flora col banchiere Umberto, storia che vede i due fidanzati con un divario d'età non indifferente.

L'attrice toscana ha anche parlato del rapporto tra la giovane Ravasi e la contessa Adelaide, cioè il presente e il passato amoroso del signor Guarnieri, asserendo come la stilista ha una grinta in più quando deve scontrarsi con la nobildonna e prossimamente tirerà fuori qualcos'altro per avere la meglio in tale duello sentimentale.

Massari ha, inoltre, fatto presente di come il personaggio di Flora spererebbe in un buon rapporto con Marta (Gloria Radulescu), Riccardo (Enrico Oetiker) e Federico (Alessandro Fella).

Flora lascerà il Paradiso per andare a lavorare nel grande magazzino del partner Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 dal 20 al 24 marzo rivelano che Flora se ne va, deciderà di dimettersi dal Paradiso e comunicherà tale scelta al direttore, in quanto la ragazza vorrà ricoprire il ruolo da stilista nella boutique di moda che ha sede a Palazzo Andreani, atelier creato dal fidanzato Umberto.

Quest'ultimo, dopo aver scoperto della sfilata che avrà luogo al Paradiso, inizierà a meditare un modo per rovinare l'evento.

A rimanerci parecchio male per il licenziamento di Ravasi sarà Maria Puglisi (Chiara Russo) e, dopo un'accesa discussione tra le due, l'oramai ex stilista del Paradiso deciderà, su consiglio di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), di aiutare un'ultima volta con gli abiti la giovane sarta.