La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le dimissioni di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) dal Paradiso delle Signore porteranno gioco forza la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) a ingaggiare una nuova stilista. Il ruolo potrebbe essere ricoperto da Gabriella (Ilaria Rossi), grazie alla stima del Direttore nei suoi riguardi, oppure una soluzione alternativa meno dispendiosa ma anche con meno esperienza potrebbe essere messa sul piatto da Maria Puglisi (Chiara Russo).

La sarta di Partanna, complice il lavoro a stretto contatto con Francesco Rizzo (Christian Roberto), proporrebbe a Vittorio di rimpiazzare la fidanzata di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) col figlio di Palma (Valentina Tomada) grazie anche alla poliedricità professionale dimostrata sin qui dal ragazzo. Soluzione che Conti potrebbe anche prendere in considerazione come momentanea, ovvero in attesa di ingaggiare una stilista più blasonata.

Flora si licenzierà perché andrà a lavorare come stilista nell'atelier di Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 dal 20 al 24 marzo raccontano che Flora, dopo qualche titubanza iniziale, deciderà di andare a lavorare nel nuovo atelier di moda creato dal fidanzato Umberto.

La figlia di Achille (Roberto Alpi), quindi, rassegnerà le dimissioni a Vittorio ma, prima di andarsene, deciderà di aiutare Maria con gli abiti per un'ultima volta come consigliatole da Matilde Frigerio (Chiara Baschetti).

Guarnieri senior, al contempo, verrà a conoscenza della sfilata che sta organizzando il Paradiso per la nuova collezione, quindi inizierà ad ordire un piano per rovinare l'evento del grande magazzino.

Maria potrebbe proporre a Vittorio di assumere Francesco come nuovo stilista

Il personaggio di Francesco, new entry della stagione in essere della soap Rai, si è dimostrato sin da subito professionalmente poliedrico con picchi di talento non indifferenti, difatti in breve tempo ha iniziato a lavorare sia al Bar Bottini che come aiuto in sartoria al Paradiso delle Signore.

Nel corso della collaborazione lavorativa con Maria, quest'ultima sta sembrando sempre più apprezzare le doti del giovane Rizzo, tanto che spesso e volentieri gli chiede aiuto con le sue creazioni in materia di vestiario.

A fronte di ciò, Puglisi potrebbe proporre a Vittorio di rimpiazzare Flora con Francesco per il ruolo da stilista, magari in attesa di trovare una figura professionale più blasonata.

Se da un lato Conti sarebbe conscio della poca esperienza nel settore di Rizzo, dall'altro lato il Direttore potrebbe comunque reputarla una buona soluzione momentanea per contrattaccare alla concorrenza del nuovo atelier di moda.