Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 13 marzo su Rai 1, Gemma non vorrà accettare di dare in affidamento il figlio che partorirà a sua madre e al suo compagno Ezio. Inoltre, la giovane Venere avrà un altro piano in mente per scampare al suo destino. Intanto, Umberto sonderà il territorio con Matilde parlandole dei piani che ha progettato insieme a Tancredi per il nuovo atelier di moda milanese. Ciononostante, la signora Frigerio non saprà ancora da che parte schierarsi: se stare dalla parte di suo marito o da quella di Vittorio.

Successivamente, Don Saverio nutrirà un sospetto sulla nipote Clara: il parroco temerà che la Venere abbia ripreso con il ciclismo. Nel frattempo, Gloria si mostrerà molto apprensiva nei confronti della delicata situazione di suo marito, ma penserà anche ad un radicale cambiamento nella propria vita. Infine, Diletta farà una sorpresa a Vittorio nel suo ufficio.

Gemma non accetta la proposta di Ezio

Nella prima parte della puntata de 'Il Paradiso delle signore', Ezio e Veronica prenderanno una decisione sofferta ma inevitabile: prendere in affido il figlio che Gemma metterà al mondo. Tuttavia, la giovane Venere avrà un altro piano per scampare al proprio destino di ragazza madre e non vorrà sentire alcuna ragione per quanto riguarda la richiesta di sua madre e del suo compagno.

Intanto, Umberto inizierà a sondare il terreno con Matilde raccontandole minuziosamente i progetti che ha ideato insieme a Tancredi circa il nuovo atelier di moda che aprirà le proprie porte di fronte al Paradiso delle Signore. Infatti, lo scopo del commendatore Guarnieri sarà quello di sbaragliare la concorrenza e prevalere sul mercato.

Matilde divisa tra suo marito Tancredi e il suo socio Vittorio

Nonostante la signora Frigerio sembrerà essere sempre più coinvolta nei piani di suo marito, sarà ancora molto combattuta tra restare fedele al Paradiso oppure prendere in gestione il nuovo atelier che si innalzerà al posto di Palazzo Andreani. Elvira, invece, avrà degli obiettivi molto chiari: accingersi ad affrontare le lezioni di guida.

Nel contempo, Don Saverio sospetterà che sua nipote Clara abbia ripreso a gareggiare segretamente per le competizioni ciclistiche del paese. Pertanto, la giovane Venere inizierà di nuovo a temere per il proprio futuro e il proprio sogno.

Diletta organizza un pic-nic nell'ufficio di Vittorio

Nella parte finale della puntata de il Paradiso delle signore, la giornalista Diletta D'ambrosio organizzerà una sorpresa per il direttore del grande magazzino milanese: Diletta si presenterà nel suo ufficio con un cestino da pic-nic. Infine, Gloria si mostrerà molto comprensiva nei confronti di suo marito Ezio e capirà la difficile e delicata situazione che sta affrontando con la sua attuale compagna Veronica e la figlia Gemma. Tuttavia, la signorina Moreau prenderà una decisione importante: fare un cambiamento radicale nella propria vita.