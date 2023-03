Durante la puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 16 marzo su Rai1, Maria metterà Irene con le spalle al muro e la costringerà a confessare la sua relazione con Alfredo [VIDEO].

Marcello chiede informazioni a Flora su Ludovica

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle signore Maria metterà Irene con le spalle al muro per far uscire allo scoperto la propria relazione sentimentale con Alfredo. Così la signorina Cipriani non avrà altra scelta che confessare di essersi fidanzata con l'aiutante magazziniere. Intanto Marcello si recherà dalla stilista dell'atelier per chiederle informazioni sul conto della signorina Brancia. Ciononostante, la giovane Ravasi deciderà di non sbilanciarsi troppo sulle confidenze fatte da Ludovica e lascerà Barbieri nel dubbio che la sua storia sentimentale con l'ex fidanzata abbia ancora qualcosa di irrisolto.

Gemma prende una decisione sul proprio futuro

Gemma non vorrà saperne di affidare il proprio figlio a Ezio e sua madre Veronica e cercherà in tutti i modi un escamotage per crescere il bimbo che porta in grembo da sola. Successivamente incontrerà una donna che ha dovuto accudire suo figlio senza la presenza di un padre, così la giovane Zanatta cambierà idea e prenderà una decisione che inciderà anche sulla vita di altre persone.

Nel contempo Don Saverio accetterà di appoggiare sua nipote Clara e la spronerà a seguire la propria passione per il ciclismo.

Vittorio vuole lanciare un marchio internazionale de il Paradiso

Vittorio sarà sempre più entusiasta del lavoro che sta svolgendo Matilde per il proprio atelier e, quindi, prenderà una decisione importante.

Nello specifico, il dottor Conti proporrà alla signora Frigerio di lanciare il marchio Paradiso su scala internazionale, poiché pensa che insieme possano arrivare molto lontano.

Tuttavia il direttore dell'atelier milanese non conosce ancora i progetti della sua socia. Infatti, la moglie di Tancredi è sempre più combattuta su quale parte schierarsi.