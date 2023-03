Nella puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda lunedì 20 marzo su Rai1 nella fascia pomeridiana, Vittorio e Roberto si organizzeranno per fronteggiare la concorrenza del nuovo atelier di moda inaugurato dal commendatore Guarnieri. Intanto, Adelaide vedrà lo schieramento di suo nipote e Matilde nei confronti del suo ex compagno come un affronto e deciderà di cacciarli via dalla villa. Successivamente, Gemma si confiderà con Roberto sulla propria situazione, dopodiché sceglierà di accettare la proposta di Ezio e Veronica. Nel frattempo, Vito riceverà brutte notizie da parte della sua azienda in Australia.

Infine, Flora informerà Vittorio che lavorerà per il nuovo magazzino di moda del suo compagno, così il dottor Conti prenderà una decisione drastica sulla signorina Gentile.

Vittorio si organizza per fronteggiare la concorrenza de Il Paradiso

Vittorio e il suo collaboratore non vorranno trovarsi impreparati di fronte a questa grande sfida che coinvolge la loro azienda. Pertanto, il direttore e il pubblicitario dell'atelier si organizzeranno per fronteggiare la concorrenza del grande magazzino di moda milanese di Guarnieri. Infatti, Tancredi e Umberto hanno elaborato questo progetto per escludere, una volta per tutte, il dottor Conti dal mondo degli affari e potrebbero riuscirsi grazie all'aiuto di Matilde e Flora.

Tuttavia, in soccorso dell'ex marito di Marta arriverà la nobildonna di Sant'Erasmo.

Adelaide crede che Tancredi e Matilde siano traditori

Adelaide si schiererà dalla parte di Vittorio in questa faida finanziaria tra Il Paradiso e il nuovo atelier del commendatore Umberto. Inoltre, la contessa reputerà suo nipote Tancredi e sua moglie Matilde dei veri e propri traditori.

Per questo motivo, la nobildonna di Sant'Erasmo caccerà via da villa Guarnieri i coniugi.

Successivamente, Gemma si confiderà con Roberto sulla propria situazione delicata e alla fine deciderà di accettare la proposta di Ezio di dare in affidamento il figlio che partorirà a sua madre Veronica.

Vittorio prende una decisione drastica su Flora

Nella parte finale della puntata de Il Paradiso, Vito riceverà una brutta notizia dall'altra parte del mondo: la sua azienda in Australia sta riscontrando grossi problemi finanziari. Infine, Flora comunicherà al direttore del Paradiso delle signore l'intenzione di dimettersi e lavorare per il nuovo atelier del suo compagno. Così, il dottor Conti reagirà di conseguenza prendendo una decisione drastica nei confronti della signorina Gentile. Inoltre, l'uomo avrà una brillante intuizione per il lancio della nuova collezione.