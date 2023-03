Durante la puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 29 marzo su Rai 1 alle 16:10, Veronica scoprirà la tresca amorosa che il suo compagno Ezio intrattiene con Gloria. Inoltre, Zanatta senior ricatterà la signorina Moreau imponendole di troncare la storia sentimentale con Colombo. Intanto, Adelaide vorrà recuperare il suo rapporto con Marcello, ma la frattura apparirà evidente. Successivamente, Francesco penserà di parlare direttamente con il contabile Lamantia per chiedergli spiegazioni sugli incontri molto ambigui tra lui e la misteriosa ragazza.

Nel frattempo, Alfredo chiederà l'aiuto di Irene per far riappacificare Salvatore e la venere Elvira. Infine, Gemma sarà pronta a dare una risposta definitiva alla proposta avanzata da Roberto.

Veronica scopre la tresca tra Ezio e Gloria

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle signore, la signora Zanatta apprenderà che il suo compagno intrattiene ancora una relazione sentimentale con la moglie Gloria. Pertanto, la mamma di Gemma si recherà da Gloria ricattandola. Nello specifico, Veronica imporrà alla capo commessa dell'atelier di troncare subito la tresca con il signor Colombo.

Nel frattempo, Adelaide tenterà di ricucire la frattura che si è creata con il suo pupillo, Marcello. Tuttavia, la rottura sembrerà essere molto evidente e non facile da recuperare.

Infatti, il giovane Barbieri è molto deluso dalla nobildonna di Sant'Erasmo per essere stata poco discreta nei confronti di Ludovica.

Francesco vuole parlare con Vito in merito a quanto scoperto

Dopo la Venere Irene, anche Francesco ha osservato lo strano comportamento del contabile del Paradiso nell'ultimo periodo. Inoltre, il figlio di Palma Rizzo ha visto Vito in compagnia di una misteriosa ragazza e, per questo motivo, deciderà di indagare sulla questione.

Successivamente, il sarto deciderà di affrontare insieme a Lamantia l'argomento per capire cosa sta realmente nascondendo alla fidanzata Maria. Nel frattempo, Elvira non vorrà parlare con Salvatore dopo aver appreso che lui ha boicottato il suo esame di guida per non farle prendere la patente dell'auto.

Gemma decide di sposare Roberto

Nella parte finale della puntata de Il Paradiso delle signore, Alfredo chiederà aiuto alla sua fidanzata Irene per riuscire a riappacificare Elvira e il giovane Amato. Tuttavia, la situazione non sarà così facile, poiché la Venere sarà molto ostinata e orgogliosa. Infine, per Gemma sarà arrivata l'ora di fare un resoconto: non potrà mai riavere Marco nella propria vita e, intanto, aspetta un bambino che dovrà crescere da sola. Per questo motivo, la figlia di Veronica accetterà la proposta di matrimonio di Roberto Landi.