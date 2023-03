Mercoledì 22 marzo è andato in onda il 128esimo episodio de Il Paradiso delle Signore 7. Ad attirare di più l’attenzione dei telespettatori è stata l’ennesima scena di addio tra Gloria Moreau ed Ezio Colombo. I due si sono detti addio, dopo aver rivestito il ruolo di amanti clandestini per quasi un mese. Anche la scena dove Alfredo Perico racconta una grossa bugia a Irene Cipriani è stata molto discussa sui social: 'Ma non era meglio dire la verità?' ha chiesto un fan.

Il Paradiso delle Signore, le reazioni dei fan alle bugie di Alfredo

Nel corso dell’episodio de Il Paradiso delle Signore trasmesso il 22 marzo, i telespettatori hanno assistito a una scena che li ha fatti incavolare un po’.

Nel dettaglio, Alfredo ha raccontato una grossa bugia a Irene in merito alla donna bionda che la Venere ha visto in compagnia di Vito. Il giovane magazziniere ha detto che si tratta di una delle nipoti di Armando: ‘Ha un problema con il gioco d’azzardo, ha contratto un grosso debito con la banca e se non lo paga subito, rischia la prigione’. Continuando a mentire, il giovane magazziniere ha detto che Armando ha chiesto a Vito di aiutare sua nipote a studiare un piano di rientro: ‘Per questo si sono incontrati in piazza’.

Ai fan, però, non è andato a genio il fatto che Alfredo abbia raccontato una grossa bugia a Irene, mettendo di mezzo anche Armando. C’è chi ha scritto: ‘Ma non era meglio dire la verità?’, e chi ha commentato in maniera ironica: ‘Aggiungiamo balle su balle, che cosa potrà mai andare storto’.

Qualcuno ha definito il giovane Persico una fucina di cavolate, qualcun altro invece ha trovato divertente la bugia che il magazziniere ha raccontato alla sua fidanzata: ‘Vorrei avere la fantasia di Alfredo’.

Il Paradiso delle Signore, Gloria ed Ezio giurano di amarsi per sempre

Il 128esimo episodio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore si è concluso con il confronto tra Gloria Moreau e suo marito Ezio Colombo.

La capocommessa si è resa conto che il suo matrimonio con Ezio non può essere ripristinato per via della gravidanza di Gemma. Il padre di Stefania ha detto che si sente in colpa per averla illusa con i suoi ripensamenti e che merita di essere odiato da lei. La signora Moreau, però, gli ha detto di essere ancora innamorata di lui e che comprende benissimo la sua scelta di stare accanto a Veronica e Gemma.

Il signor Colombo, con un’espressione abbattuta sul volto, le ha chiesto se sta commettendo uno sbaglio rinunciando a lei, al loro matrimonio.

A sua volta, la capocommessa del Paradiso lo ha tranquillizzato, dicendo che non è mai sbagliato agire secondo coscienza. Ha poi continuato il discorso, sostenendo che loro due non possono più continuare a vivere come amanti clandestini, perché loro non sono fatti così. A questo punto, il signor Colombo ha ammesso di essere stato un codardo a non mettere al primo posto il loro matrimonio, a non essere riuscito a salvare il loro amore.

Gloria, però, lo ha rassicurato dicendo che lui ha salvato il loro amore: ‘È troppo puro per rovinarlo con bugie e clandestinità’, ha sostenuto la capocommessa.

Prima di separarsi, i due amanti hanno giurato di amarsi per sempre. Qual è stata la reazione dei fan di questa stagione de Il Paradiso delle Signore?

Le reazioni dei fan alla scena d'addio tra Gloria ed Ezio: 'Basta'

I fedelissimi telespettatori hanno scritto all'unisono di essere stufi della saga Colombi. Infatti, sui social si leggono commenti come ‘Basta, Colombi, basta veramente’, ‘Non vi sopporto più’.

#ilparadisodellesignore

LA SAGA COLOMBI e il loro amore puro costretti CLANDESTINI



Ma UN PAR DI PALLE VISTO CHE LI POSSONO VEDERE TUTTI CHE RIDERE



PERÒ pic.twitter.com/GF2YOiAJap — Nina (@NatainEstate) March 22, 2023

Un utente social ha affermato di non provare nessuna pietà per Ezio, perché non riesce proprio a capirlo su nessuna linea, mentre un altro fan ha commentato in maniera ironica: ‘Ma questi quante volte si sono detti addio?’ Un altro seguace de Il Paradiso delle Signore ha dato una specie di nickname a Gloria ed Ezio: ‘La Madonna Addolorata e il salice piangente’.